Classifica finale Tour de France 2018 : Geraint Thomas vince la Grande Boucle - sul podio Dumoulin e Froome. Pozzovivo miglior italiano : Geraint Thomas ha ufficialmente vinto il Tour de France 2018. La passerella finale sui Campi Elisi di Parigi non cambia la Classifica generale e dunque il 32enne gallese può definitivamente festeggiare la conquista della Grande Boucle, suo primo trionfo in una Grande corsa a tappe. Il capitano del Team Sky vestirà la maglia gialla all’ombra dell’Arco di Trionfo nella capitale transalpina, salendo sul podio con l’olandese Tom ...

Tour de France 2018 : Alexander Kristoff sprinta sui Campi Elisi - trionfo finale per Geraint Thomas : Si conclude con la consueta passerella di Parigi il Tour de France 2018. Partenza da Houilles e arriva all’interno della tradizionale cornice dei Campi Elisi, per un totale di 116 km, per la ventunesima ed ultima tappa della Grande Boucle. Dopo le dovute celebrazioni per la Maglia Gialla Geraint Thomas il gruppo si è lanciato verso lo sprint conclusivo: a trionfare è stato Alexander Kristoff con la sua maglia di Campione d’Europa. Volata ...

Chi è Geraint Thomas - che ha vinto il Tour de France : Prima di oggi non aveva mai terminato tra i primi dieci un Grande Giro, e aveva iniziato il Tour da gregario di Chris Froome The post Chi è Geraint Thomas, che ha vinto il Tour de France appeared first on Il Post.

Tour de France – Kristoff si prende la volata più ambita - il norvegese trionfa sugli Champs-Elysées : Il ciclista norvegese della UAE Emirates vince la ventunesima tappa del Tour de France, l’ultima di questa edizione Alexander Kristoff vince la ventunesima tappa, la volata più ambita, quella sugli Champs-Elysées che chiudono il Tour de France. Il corridore della UAE Emirates beffa tutti sul traguardo di Parigi, tornando a vincere sulle strade della Grande Boucle dopo ben quattro anni. L’ultimo successo risaliva al 2014, ...

Dopo le fatiche del Tour de France - Kwiatkowski si concede uno sgarro : super hamburger e Corona come premio [FOTO] : Michal Kwiatkowski, ciclista del Team Sky, si è concesso un premio personale Dopo la fine del Tour de France: hamburger e birra per festeggiare la Grande Boucle Dopo 3 settimane di grande agonismo, stanchezza e sofferenza, il Tour de France è arrivato finalmente alla fine. I ciclisti possono dunque riposarsi, tirando le somme delle loro prestazioni alla Grande Boucle. Sorrisi in casa Team Sky, grazie al doppio podio firmato Geraint Thomas ...

Tour de France – È la festa del Team Sky! Thomas e Froome bevono insieme - poi sventolano la bandiera gallese [VIDEO] : L’ultima tappa del Tour de France 2018 regala la passerella d’onore per la festa del Team Sky: grandi protagonisti Geraint Thomas e Chriss Froome che festeggiamo insieme sul tracciato La domenica conclusiva del Tour de France segna la festa del Team Sky. Nei 116 km da pedalare senza preoccupazioni di classifica da Houilles a Parigi, il Team Sky può finalmente festeggiare una fantastica doppietta. Geraint Thomas, vincitore della ...

Tour de France 2018 - Daniel Martin è il supercombattivo! Numero rosso per l’irlandese sempre all’attacco : Daniel Martin è stato premiato come il supercombattivo del Tour de France 2018. All’irlandese è stato consegnato il Numero rosso finale della Grande Boucle. La giuria ha apprezzato la grinta del capitano della UAE Emirates che ci ha provato praticamente tutti i giorni tra fughe e attacchi, vincendo anche la tappa del Mur de Bretagne. Queste le parole che Daniel Martin ha rilasciato dopo aver appreso di avere ricevuto il riconoscimento: ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Peter Sagan per l’ultimo sigillo a Parigi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima tappa del Tour de France 2018. La 105ma edizione della Grande Boucle si chiuderà con la classica passerella finale di Parigi. Il percorso di 116 km sarà cateterizzato dal circuito sui Campi Elisi, in cui i corridori sfrecceranno accanto alle bellezze della capitale Francese dall’Arco di Trionfo a Place de la Concorde. Una tappa che vedrà protagonisti i velocisti, con un’ultima spettacolare ...

Ciclismo - impresa di Thomas : è suo il Tour de France : Vince il gallese Geraint Thomas oggi sfila in maglia gialla a Parigi sugli Champs Elisee'. Un successo non pronosticato con il grande favorito Froome che chiude al terzo posto - Lo stepotere del team ...

Tour de France : Thomas - il giorno della passerella ai Campi Elisi : Il Tour de France numero 105 si conclude oggi con la 21esima e ultima tappa: come da tradizione, si tratta della passerella sui Campi Elisi di Parigi che non dovrebbe sfuggire ai velocisti superstiti. ...