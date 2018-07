Tour de France 2018 | ventunesima tappa | passerella finale a Parigi sui Campi Elisi

Tour de France 2018 - la tappa di oggi (29 luglio) : Houilles-Paris Champs-Élysées. Orario - altimetria e come vederla in tv : Ultima fatica per il Tour de France 2018: la ventunesima tappa, oggi, domenica 29 luglio, parte da Houilles e arriva all’interno della tradizionale cornice dei Campi Elisi di Parigi, per un totale di 116 km. Consueta passerella per i corridori nella Capitale transalpina: Geraint Thomas potrà sfoggiare la propria Maglia Gialla e trionfare sul podio dopo la scontata volata finale. Quest’anno la carovana entra nella capitale transalpina attraverso ...