Tour de France 2018 | la tappa di oggi 29 luglio | Houilles-Paris Champs-Élysées Orario

(Di domenica 29 luglio 2018) Ultima fatica per ilde: la ventunesima, domenica 29, parte dae arriva all’interno della tradizionale cornice dei Campi Elisi di Parigi, per un totale di 116 km. Consueta passerella per i corridori nella Capitale transalpina: Geraint Thomas potrà sfare la propria Maglia Gialla e trionfare sul podio dopo la scontata volata finale. Quest’anno la carovana entra nella capitale transalpina attraverso la Porte Maillot al 54° chilometro, per poi completare otto volte un circuito di 7,5 km. Altimetria La partenza daè fissata alle 16.15, mentre l’arrivo ai Campi Elisi di Parigi è previsto tra le 19.00 e le 19.20, in base alla media oraria. La ventunesimadeldesarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 16.10 su RaiSport e dalle 16.50 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 16.10 e diretta streaming su ...