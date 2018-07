Tour de France 2018 | Geraint Thomas | dagli ori olimpici al trionfo in giallo il passo è

oasport

(Di domenica 29 luglio 2018) Manca solo la passerella finale di Parigi, dove non dovrebbe accadere praticamente nulla: la ventunesima ed ultima tappa sui Campi Elisi andrà a chiude ildeche incoronerà al termine il vincitore, il gallese. Uninaspettato per il britannico del Team Sky che ha sfruttato le fatiche del Giro d’Italia di Tom Dumoulin e Chris Froome per riuscire a primeggiare.ori alle Olimpiadi alalla Grande Boucle ilè stato davvero breve. Già da giovanissimo, nel 2008, in quel di Pechino,saliva sul tetto del mondo andando a prendersi l’oro a Cinque Cerchi, replicato poi quattro anni dopo, sempre nell’inseguimento a squadre di ciclismo su pista, in casa in quel di Londra con la Gran Bretagna. Da lì in poi la decisione di dedicarsi completamente alle corse su strada: i risultati si sono viste. Vittorie a cronometro, ...