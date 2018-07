Tour de France 2018 | classifica finale e risultati dell' ultima tappa

ha vinto la volata finale suidi Parigi dove oggi si è concluso ilde. Ilone d’Europa si è imposto allo sprint e ha così conquistato il successo nell’ultima tappa della Grande Boucle, una delle più ambite per i velocisti. Il norvegese si è reso protagonista di un numero di prepotenza e ha così potuto esultare al termine di tre settimane davvero complicate. Queste le parole che ...

: OASport vi propone ladell'ultima tappa delde: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 15.45. Buon ...