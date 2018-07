Toscana | tra vino | colline e Nick Cave

ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 luglio 2018) Tre giorni inriconducono a quanto di meglio il solito Dj qualunque potrebbe immaginare di fare: musica, poesia, bellezza; un viaggio la cui prima tappa ha visto risplendere Lucca. A “chiamare” è statocon i suoi Bad Seeds. Il concerto è stato inserito all’interno della 21° edizione del Lucca Summer Festival. Che dire?negli anni ha mantenuto la propria verve, lo ha fatto senza mai trascendere lo status di eroe di culto che oggi più che mai il pubblico gli riconosce. Il successo planetario non ha intaccato la cifra che lo definisce, sempre più persone accorrono a lui; osservandole attentamente, scorre sottile il sospetto che non tutti conoscano “il verbo” ma che siano piuttosto prede di un tam tam mediatico costante che da qualche tempo riecheggia attorno alla sua figura. Non è così importante, dinanzi “al Predicatore” siamo tutti uguali. Lui “fa e disfa”, ...