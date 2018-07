Torna la pioggia | Hamilton in pole | Ferrari di nuovo frenata dal meteo

Meteo - arriva il caldo vero - anche di notte - . Ma dal 7 agosto Torna la pioggia : Sull'Italia arriva il caldo vero con punte di 38 gradi al centronord e sensibili aumenti anche di notte. Un'ondata di caldo e afa che potrebbe persistere per tutta la prima settimana di agosto; in ...

Meteo : pioggia e crollo termico - ma il caldo sta per Tornare : Il maltempo continua a 'rovinare' l'estate degli italiani. La morsa che ha portato pioggia e freddo al Nord e al Centro adesso si sta dirigendo verso il meridione, dove un vero e proprio crollo termico porterà le...

Meteo - Italia divisa in due : Torna l'incubo dell'estate 2014 con 60 giorni di pioggia al Nord : La situazione Meteo presente sull'Europa, e che condiziona anche l'Italia, divide il nostro Paese in due: se da una parte il Centro-Sud è interessato dall'anticiclone africano che favorisce il bel ...

Pioggia e vento in Romagna : Tornado a Rimini - fuga dalle spiagge | : Una tempesta di Pioggia si è abbattuta questa mattina sulla riviera romagnola. Cielo improvvisamente scuro e trombe marine di notevoli dimensioni hanno fatto scappare le persone che si trovavano a ...

Tempesta di pioggia e vento : avvistati Tornado sulla riviera romagnola [FOTO e VIDEO] : 1/17 ...

Previsioni Meteo Mondiali 2018 : pioggia e tempeste potrebbero Tornare in Russia all’inizio della prossima settimana : Mentre il bel tempo dovrebbe prevalere in questo weekend, all’inizio della prossima settimana rovesci e temporali potrebbero ritornare a colpire alcune delle località russe che ospitano i Mondiali di calcio 2018. Durante le partite che si giocheranno lunedì 18 e martedì 19 giugno presso 6 località diverse della Russia, giocatori e spettatori potrebbero fare i conti con la pioggia in metà delle località interessate. Qui potrete trovare gironi, ...

Maltempo al Sud - situazione critica in Puglia : oltre 100mm di pioggia e numerosi Tornado - danni e disagi in tutta la Regione. Diluvia anche in Sicilia [LIVE] : Il Maltempo che sta colpendo il Sud Italia in queste ore s’è particolarmente accanito sulla Puglia, dove si registrano numerose criticità per le piogge torrenziali e le trombe d’aria. Tra ieri sera e oggi pomeriggio sono caduti ben 137mm di pioggia a Palo del Colle, 88mm a Cisternino, 66mm a Bari, 35mm a Corato, 33mm a Terlizzi. Violenti temporali nel primo pomeriggio di oggi hanno inoltre scaricato nell’estremità meridionale ...

Torna il maltempo : pioggia e temperature giù : Se qualcuno pensava che fossimo già in piena estate si sbagliava di grosso. Torna il maltempo, con temporali e temperature in calo, anche di dieci gradi, da Nord a Sud della Penisola. La Protezione civile. Tutto dipende dalla depressione atlantica che ha raggiunto il Settentrione, causando temporali in Valle d'Aosta, Piemonte e Veneto, estendendosi poi verso il Centro. Le temperature restano ancora elevate, sopra i 30 gradi al Sud, ma da ...

Frana di Bussoleno - nuova colata di fango/ Ultime notizie Torino - Tornano pioggia e grandine : Frana di Bussoleno, nuova colata di fango: Ultime notizie Torino, tornano pioggia e grandine nelle valli del Piemonte, disagi a Locana e Ronco Canavese(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 13:08:00 GMT)

Il maltempo Torna sull’Italia : 63% di pioggia in più a maggio - allarme per il ritorno della grandine : Il maltempo torna sull’Italia dopo il 63% di pioggia in piu’ rispetto alla media caduta a maggio che ha colpito a macchia di leopardo nelle campagne con temporali e grandine le coltivazioni e provocato ristagni idrici che hanno impedito le semine. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti di una primavera anomala che ha provocato nei campi danni vicini al mezzo miliardo di euro dall’inizio dell’anno, sulla base dei dati Isac ...

Arriva il caldo ma Torna anche la pioggia : ombrelli aperti contro la "tempesta lampo" : L'estate finalmente ha iniziato a far capolino alla fine di un maggio dominato soprattutto dalla pioggia e dal maltempo. Il weekend porterà...