Tomorrowland a Monza | 13mila in festa Video | festival di musica elettronica | show per la

Monza - la kermesse di Tomorrowland porta 15mila persone in autodromo : La manifestazione dance collegata principalmente con il Belgio ma anche con altre sedi sparse per il mondo per la prima volta è arrivata in Italia con 15mila persone a Monza nella struttura dell'...

Tomorrowland/ Video intervista : L'evento "magico" al Parco di Monza : La scorsa estate 400mila visitatori provenienti da tutto il mondo hanno partecipato a Boom (Belgio) alla doppia edizione di TOMORROWLAND. L'intervista. ANGELO OLIVA(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 14:45:00 GMT)

Tomorrowland infiamma il Parco di Monza : Anche dall'Italia si potranno così ammirare in diretta le gesta dei deejay headliner del festival Tomorrowland, acclamati come dèi dai clubber di tutto il mondo: gli olandesi Armin Van Buuren e ...

Tomorrowland / Il festival della musica elettronica sbarca a Monza : Gate Party a Malpensa e Linate : Tomorrowland, il più grande festival di musica dance ed elettronica, sbarca a Monza domani 28 luglio: attese all'ippodromo circa 15 mila persone a partire dalle ore 12.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 11:19:00 GMT)

Albertino al Tomorrowland di Monza : qui batte il ritmo del futuro : Monza, 24 luglio 2018 - Capodanno 1995. Ai "piatti" Albertino-Fargetta-Molella-Prezioso come una leggendaria squadra di calcio. I numeri 10 di un clamoroso sold out al Forum di Assago col Deejay Time .

Tomorrowland Monza 2018 : il 28 luglio Martin Solveig e Claptone suoneranno in Italia : Martin Solveig e Claptone sono solo due dei dj che suoneranno sul palco Italiano di Monza dello Unite with Tomorrowland, l'evento di musica elettronica e dance che il giorno 28 luglio 2018 per la prima volta si svolgera' anche in Italia. Il festival musicale [VIDEO], grazie ad una connessione streaming, sara' realizzato allo stesso momento sia in Brianza sia in altri 6 Paesi, tra i quali il paese belga Boom, la patria di Tomorrowland, dove da ...

Monza - cresce l'attesa per il "viaggio musicale" di Tomorrowland : «Sarà un'esperienza» : Un grosso contenitore artistico che non regalerà solo musica ma anche spettacoli , conclude Generali. E il parco? Stiamo mettendo a punto una collaborazione per un progetto ecosostenibile per ...