Todd Fisher | «Mia madre Debbie Reynolds e mia sorella Carrie Fisher»

(Di domenica 29 luglio 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 30 di Vanity Fair, in edicola fino al 31 luglio. Il 23 dicembre 2016, a quindici minuti dall’atterraggio del volo da Londra a Los Angeles su cui si trova,ha un infarto. Quattro giorni dopo, il 27 dicembre, senza aver mai ripreso conoscenza, la Principessa Leila di Guerre stellari muore in ospedale a Los Angeles. Ha 60 anni. Il giorno dopo, il 28, all’età di 84 anni, muore anche la, stella di Hollywood protagonista di Cantando sotto la pioggia, girato quando aveva solo 19 anni., fratello die, come lei, figlio die del primo marito Eddie, famoso cantante degli anni ’50, sul rapportoe figlia ha scritto un libro, My Girls, una lettera d’amore alle due donne più importanti della sua vita e anche un omaggio a un’infanzia che lui stesso chiama «meravigliosa», fatta di ...