Tiro con l’Arco – Grand Prix di Terni | tutti i risultati delle gare in programma

Lazio chiude riTiro con 3-0 alla Spal : ROMA, 28 LUG - Il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore si chiude nel segno del suo bomber, Ciro Immobile. È dell'attaccante infatti il gol - con un perfetto pallonetto - che nella ripresa permette ...

#EstateconIlGiunco : tra giornalismo e Maremma #Tiromancino ha conquistato il pubblico fotogallery : GIUNCARICO " L'economia, la città che cambia, le migrazioni e l'integrazione, la politica. Tutto questo con uno sguardo che parte dalle analisi globali per poi riflettersi a livello locale. Anche ieri sera, nel ...

Milan - Gattuso pazzesco in allenamento : supera Reina con un gran Tiro [VIDEO] : Il Milan si sta preparando per la prossima stagione, in casa rossonera tiene banco anche e soprattutto il calciomercato con importanti soluzioni in arrivo. I rossoneri si trovano negli Stati Uniti, nelle ultime ore sta circolando un video che ha scatenato i tifosi rossoneri. Protagonista il tecnico Gennaro Gattuso, tiro perfetto di Ringhio che supera l’incolpevole Reina. GUARDA IL VIDEO –> Milan, Gattuso pazzesco in ...

Tour de France 2018 - Philippe Gilbert costretto al riTiro. Le condizioni fisiche dopo il volo in discesa : Philippe Gilbert ci ha fatto tremare lungo la discesa del Portet d’Aspet al Tour de France. Il belga era in fuga solitaria ma ha preso male una curva, andando a sbattere contro un muretto e venendo catapultato in un burrone. Minuti di paura per tutti e si è temuto il peggio ma fortunatamente è risalito sulle sue gambe ed è anche giunto al traguardo ricevendo il numero rosso come uomo combattivo di giornata. L’uomo della Quick Step ...

Federico Zampaglione : «Il nuovo album dei Tiromancino è come un lungo diario che racconta anche l’oggi» : Si intitola “FINO A QUI” il nuovo album dei Tiromancino, in uscita il 28 settembre su etichetta Sony Music Italy. Anticipato in radio da un’inedita “Due Destini” realizzata insieme ad Alessandra Amoroso, “Fino a qui” segna il ritorno in grande stile dei Tiromancino e conterrà le canzoni più significative della band, interamente risuonate, riarrangiate e reinterpretate per l’occasione da Federico Zampaglione insieme a grandi artisti del panorama ...

Scontro Italia-Austria sul passaporto austriaco ai sudTirolesi - Fraccaro : 'Atto ostile' : Si riaccende la polemica tra Roma e Vienna in merito alla doppia cittadinanza per gli abitanti del Sud Tirolo, in Trentino Alto Adige. Il governo italiano non è d'accordo e chiede delucidazioni al governo austriaco, Atto ostile e inopportuno lo definisce il ministro Riccardo Fraccaro. L'Austria ha sempre fatto sapere di voler procedere in concerto con le autorita' italiane ma il quotidiano sudtirolese in lingua tedesca, Tiroler Tageszeitung, ha ...

Valentina Vignali parla del tumore alla Tiroide/ “L’ho sconfitto grazie al basket - pensavo solo ad allenarmi…” : Valentina Vignali parla del tumore alla tiroide e della forza ricevuta dallo sport: “L’ho sconfitto grazie al basket, pensavo solo ad allenarmi anche se non riuscivo a fare le scale...".(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 18:27:00 GMT)

RiTiro a Brunico - i convocati : in 4 restano a Pegli : Brunico - Il Genoa ha comunicato l'elenco dei convocati per il Ritiro di Brunico, con partenza domani mattina direzione Alto Adige. Portieri: Marchetti, Radu, Vodisek, Russo Difensori: Spolli, Gunter, ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : tutti i finalisti. Italia a Samsun con Mauro Nespoli e Marcella Tonioli : Sono stati rivelati i qualificati alle Finali della Coppa del Mondo 2018 di Tiro con l’arco. Gli atti conclusivi del circuito internazionale si disputeranno a Samsun (Turchia) e l’Italia sarà presente con Mauro Nespoli (olimpico) e Marcella Tonioli (compound). Mauro Nespoli, lo scorso anno Campione del Mondo con la squadra, occupa la terza posizione in classifica esclusivamente alle spalle dei sudcoreani Lee Woo Seok (numero 2 del ...

Atletico Madrid in riTiro a Riscone : Dopo il calcio d’inizio dato dal club bavarese FC Ingolstadt 04, in ritiro a Brunico nella seconda settimana di luglio, il 24 luglio è la volta del Genoa che fino al 29 luglio soggiornerà a Riscone. Grande attesa anche per l’arrivo del vincitore della Coppa di Germania, l’Eintracht Francoforte che si allenerà dal 29 luglio al 5 agosto a Gais. Il momento clou dell’estate calcistica in val Pusteria è indubbiamente ...

Fraccaro contro il doppio passaporto per i sudTirolesi : "Atto ostile" : Riccardo Fraccaro dice la sua sull'eventualità di un doppio passaporto per i cittadini sudtirolesi, paventata dal governo austriaco, che secondo i media locali avrebbe pronto un disegno di legge da far approvare a breve: "Le notizie in merito destano inquietudine. Se fosse confermato quanto riportato saremmo di fronte ad un atto inopportuno e ostile che intendiamo respingere con fermezza".Per il ministro per i Rapporti con il Parlamento e ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2018 : Corea del Sud e Cina Taipei fanno incetta di vittorie nell’arco olimpico - il turco Gazoz vince al maschile : Ultima giornata di Coppa del Mondo a Berlino, sede della quarta tappa stagionale, in cui si sono disputate tutte le finali dell’arco olimpico. Le grandi protagoniste di giornata sono state Corea del Sud e Cina Taipei, le quali hanno collezionato due ori a testa nelle varie competizioni odierne. Purtroppo nessun italiano si è qualificato per le finali odierne, anche se è ormai ufficiale la qualificazione di Marcella Tonioli (bronzo nel ...

Tiro con l’arco – Coppa del mondo : due bronzi per gli azzurri : Coppa del mondo di Tiro con l’arco a Berlino: Marcella Tonioli e il trio maschile di bronzo. Tionioli qualificata per la finale di World Cup come Nespoli Marcella Tonioli e la squadra maschile compound formata da Sergio Pagni, Elia Fregnan e Valerio Della Stua vincono la medaglia di bronzo nella quarta tappa di Coppa del mondo di Berlino. L’azzurra ha battuto la turca Yesmin Bostan 146-145, guadagnandosi i 18 punti fondamentali ...