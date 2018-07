Thomas re del Tour

Tour de France – È la festa del Team Sky! Thomas e Froome bevono insieme - poi sventolano la bandiera gallese [VIDEO] : L’ultima tappa del Tour de France 2018 regala la passerella d’onore per la festa del Team Sky: grandi protagonisti Geraint Thomas e Chriss Froome che festeggiamo insieme sul tracciato La domenica conclusiva del Tour de France segna la festa del Team Sky. Nei 116 km da pedalare senza preoccupazioni di classifica da Houilles a Parigi, il Team Sky può finalmente festeggiare una fantastica doppietta. Geraint Thomas, vincitore della ...

Tour de France : Thomas - il giorno della passerella ai Campi Elisi : Il Tour de France numero 105 si conclude oggi con la 21esima e ultima tappa: come da tradizione, si tratta della passerella sui Campi Elisi di Parigi che non dovrebbe sfuggire ai velocisti superstiti. ...

Thomas giallo per caso Froome gli dà l'eredità sul podio dell'orgoglio : Per la cronaca la crono ieri ha sorriso felice all'olandese Tom Dumoulin, che ha preceduto di 1 Chris Froome, il quale, a sua volta, ha vinto la personale corsa al podio con Primoz Roglic, che l'...

Tour de France 2018 : le pagelle della ventesima tappa. Che sfida tra Dumoulin e Froome - delusione Roglic. Thomas in trionfo : Va a concludersi il Tour de France 2018: si è disputata oggi la ventesima e penultima tappa, una cronometro individuale di 31 km da Saint-Pée-sur-Nivelle a Espelette. A trionfare nella prova contro il tempo è stato il campione del mondo della disciplina: l’olandese del Team Sunweb Tom Dumoulin che ha battuto la coppia del Team Sky formata da Chris Froome e Geraint Thomas, con il gallese che è riuscito a chiudere la pratica in chiave maglia ...

Tour de France – Sara Elen : il segreto della vittoria di Geraint Thomas [GALLERY] : Sara Elen: il segreto di Geraint Thomas. Ecco la donna che supporta ogni giorno il corridore di Cardiff e che gli ha permesso di trionfare al Tour de France E’ Geraint Thomas il vincitore dell’edizione 2018 del Tour de France: il corridore del Team Sky è riuscito a mantenere il suo vantaggio nella cronometro individuale di oggi, vinta da Tom Dumoulin, assicurandosi così di sfilare domani in maglia gialla a Parigi. Niente ...

Tour de France 2018 : quanti soldi ha vinto Geraint Thomas? Il montepremi per il trionfatore della Grande Boucle : Geraint Thomas ha vinto il Tour de France 2018 al termine di tre settimane in cui è stato praticamente il Grande dominatore incontrastato. Il gallese si è imposto con Grande autorevolezza, era partito come gregario di Chris Froome ma poi la strada lo ha ampiamente incoronato e a 32 anni ha conquistato la Grande Boucle, prima Grande corsa a tappe della sua carriera. Il capitano del Team Sky ha così completato la sua crescita esponenziale e domani ...

Tour de France : Thomas supera le ultime montagne - Roglic all’assalto del podio : Anche le ultime montagne di questo Tour de France hanno rafforzato la leadership di [VIDEO]Geraint Thomas [VIDEO], ormai ad un passo dalla vittoria finale. Nella 19° tappa Il gallese della Sky ha gestito con grande sicurezza l’attacco da lontano di Mikel Landa e poi le brillanti accelerate di Primoz Roglic sull’Aubisque, dove Quintana è crollato e Froome si è salvato grazie a Bernal. Roglic è poi riuscito ad allungare nella discesa finale, ...

Tour de France 2018 : le pagelle della diciannovesima tappa. Primoz Roglic dà spettacolo - Geraint Thomas può già esultare : Un grandissimo spettacolo nella diciannovesima tappa del Tour de France 2018: si affrontavano le ultime salite di questa Grande Boucle e i grandi della classifica generale si sono sfidati in un bellissimo faccia a faccia che ha visto uscire trionfante Primoz Roglic. In chiave Maglia Gialla Geraint Thomas gestisce la situazione e chiude la pratica in vista di Parigi. Andiamo a rivivere questa frazione con le pagelle dei protagonisti. Primoz ...

Tour de France 2018 : le pagelle della diciassettesima tappa. Bentornato Quintana - Thomas sempre più in giallo - Froome per la prima volta in difficoltà : Finalmente Nairo Quintana torna a rendersi protagonista in positivo. Il colombiano della Movistar conquista la diciassettesima tappa del Tour de France 2018, lasciando sul posto l’irlandese Daniel Martin a 28″ e gli altri diretti avversari: Geraint Thomas acquisisce anche una manciata di secondi di abbuono oltre ad ulteriori 5″ rispetto a Primoz Roglic e Tom Dumoulin. In difficoltà Chris Froome, a 1’35” dal leader ...

Thomas da padrone del Tour nella "tappina". Froome affonda nel finale : Geraint Thomas si dimostra il più forte in salita e mette le mani sul Tour. Chris Froome, per la prima volta della sua 'seconda' carriera va in difficoltà e probabilmente dice addio al sogno doppietta ...

Nairo Quintana ha vinto la 17esima tappa del Tour de France e Geraint Thomas è ancora in maglia gialla : Nairo Quintana, ciclista colombiano della Movistar specializzato nelle salite, ha vinto in solitaria la 17esima tappa del Tour de France, con partenza da Bagnères-de-Luchon e arrivo a Saint-Lary-Soulan, in cima al Col du Portet. La tappa è stata determinante soprattutto perché The post Nairo Quintana ha vinto la 17esima tappa del Tour de France e Geraint Thomas è ancora in maglia gialla appeared first on Il Post.

Tour de France 2018 - i dubbi del Team Sky. Sia per Froome sia per Thomas la terza settimana sarà un’incognita : Il Team Sky ha letteralmente dominato la scena durante la seconda settimana del Tour de France 2018. Geraint Thomas ha conquistato due delle tre tappe sulle Alpi, tra cui la mitica salita sull’Alpe d’Huez, grazie alle quali ha ottenuto la maglia gialla che conserva tuttora sulle proprie spalle. Chris Froome insegue il compagno di squadra nella classifica generale con un ritardo di 1’39”. Attualmente permangono i dubbi ...

