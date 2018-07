Thomas giallo per caso Froome gli dà l' eredità sul podio dell' orgoglio

Tour de France 2018 - battaglia finale contro il tempo. Geraint Thomas vede il giallo - cronometro per il podio : sfida tra Froome - Roglic - ... : Il 33enne si trova a 32 secondi dall'olandese e a 13 dallo sloveno ma la rimonta è complicatissima perché se la dovrà vedere in uno scontro diretto con il Campione e il vicecampione del Mondo della ...

Tour de France 2018 - battaglia finale contro il tempo. Geraint Thomas vede il giallo - cronometro per il podio : sfida tra Froome - Roglic - Dumoulin : Siamo arrivati alla resa finale, oggi si definisce la classifica finale del Tour de France: la cronometro individuale conclusiva ci consegnerà il vincitore della Grande Boucle e ci rivelerà anche i nomi dei due atleti che lo affiancheranno sul podio finale. I ciclisti sono attesi dall’ultimo sforzo, 31 chilometri contro il tempo su un percorso particolarmente impegnativo che metterà gli atleti a dura prova. Geraint Thomas ha però ipotecato ...

Tour de France 2018 - cronometro Saint-Pée-sur-Nivelle-Espelette : la startlist e gli orari di partenza. Thomas in giallo - lotta per il podio : Sabato 28 luglio è in programma la cronometro individuale del Tour de France 2018. La ventesima tappa della Grande Boucle, l’ultima prima della consueta passerella sui Campi Elisi, definirà il podio della corsa più prestigiosa al mondo: in programma 31 chilometri da Saint-Pée-sur-Nivelle a Espelette su un tracciato particolarmente impegnativo caratterizzato da strappi e saliscendi. Geraint Thomas ha ormai ipotecato la maglia gialla e dovrà ...

Classifica Tour de France 2018/ Thomas sempre più in giallo : maglia pois - Alaphilippe fa il vuoto (19^ tappa) : Classifica Tour de France 2018: alla via della 19^ tappa Lourdes-Laruns la maglia gialla da leader è sempre sulle spalle di Geraint Thomas. Oggi frazione decisiva per quella a pois!.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:33:00 GMT)

Tour de France : l'ultima tappa sui Pirenei a Roglic - che si prende anche il terzo posto - . Thomas sempre in giallo : Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto per distacco la 19/a tappa del Tour de France, da Lourdes a Laruns di 200,5 km, terz'ultima frazione della Grand Boucle. Sul traguardo dell'ultimo tappone pirenaico,

Tour de France - a Roglic l'ultimo traguardo sui Pirenei. Thomas ancora in giallo : LARUNS - Primoz Roglic ha vinto oggi la 19ª tappa del Tour de France 2018, la Lourdes-Laruns , di 200.5 chilometri. Sul traguardo dei Pirenei Atlantici, nella Nuova Aquitania, il ciclista sloveno ...

Tour de France - Roglic fa l impresa sui Pirenei Froome giù dal podio - Thomas resta in giallo : Primoz Roglic ha vinto la 19a tappa del Tour de France 2018, la Lourdes-Laruns, di 200.5 chilometri. Sul traguardo dei Pirenei Atlantici, nella Nuova Aquitania, il ciclista sloveno si è imposto in ...

Tour - volata vincente di Demare. Thomas saldamente in giallo : Il francese Arnaud Demare , Groupama-Fdj, ha vinto la diciottesima tappa del 105/o Tour de France, la Trie sur Baise-Pau, di 171 chilometri. Demare ha battuto in volata il connazionale Christophe ...

Tour de France - Démare vince in volata la 18esima tappa. Thomas sempre in giallo : volata doveva essere e volata è stata, alla fine della Trie sur Baise-Pau. Ha vinto il Francese Démare, che pure nelle scorse tappe di salita aveva rischiato di finire fuori tempo massimo ma aveva ten

Tour de France - si sblocca Démare sprint vincente a Pau. Thomas in giallo senza problemi : La forza della perseveranza. Il Tour di Arnaud Démare era stato ricco di bocconi amari. Il Francese però ha tenuto duro, è sopravvissuto alle salite ed alla fine ha raccolto. La volata con la quale il ...

Tour de France 2018 - Chris Froome : “Thomas è più forte di me - l’obiettivo è portarlo in giallo a Parigi” : Una giornata da dimenticare per Chris Froome. Prima alcuni segnali di difficoltà in vetta al Col de Portet, con la seconda piazza in classifica generale persa ai danni di Tom Dumoulin, poi l’incredibile imprevisto con un uomo della Gendarmeria (clicca qui per il video). Il britannico comunque ammette la sconfitta e, soprattutto, rende chiare le gerarchie per quanto riguarda il Team Sky. “È stata una giornata difficile, molto intensa, ma ...

Tour de France 2018 - Chris Froome : “Sono stato battuto - Thomas se lo merita : spero arrivi in giallo a Parigi” : Chris Froome è andato in crisi nel finale del Col du Portet, ultima salita della 17^ tappa del Tour de France 2018. Il keniano bianco ha faticato sulle asperità di questa durissima ascesa e si è così dovuto staccare da Tom Dumoulin, Primoz Roglic e soprattutto Geraint Thomas. Il suo compagno di squadra è sempre più maglia gialla (ora ha 1’59” sull’olandese e 2’31” proprio sul vincitore dell’ultimo Giro ...

Tour de France - Quintana vince in solitaria sui Pirenei. Thomas sempre 'in giallo' : Roma - Nairo Quintana ha vinto in solitaria la 17esima tappa del Tour de France, la breve frazione pirenaica da Bagneres-de-Luchon a Saint-Lary-Soulan , con arrivo in salita sul Col du Porter. Geraint ...

Tour de France 2018 : le pagelle della diciassettesima tappa. Bentornato Quintana - Thomas sempre più in giallo - Froome per la prima volta in difficoltà : Finalmente Nairo Quintana torna a rendersi protagonista in positivo. Il colombiano della Movistar conquista la diciassettesima tappa del Tour de France 2018, lasciando sul posto l’irlandese Daniel Martin a 28″ e gli altri diretti avversari: Geraint Thomas acquisisce anche una manciata di secondi di abbuono oltre ad ulteriori 5″ rispetto a Primoz Roglic e Tom Dumoulin. In difficoltà Chris Froome, a 1’35” dal leader ...