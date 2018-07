Terremoto Indonesia | almeno 10 morti e 40 feriti Scossa di magnitudo 6 4 con epicentro

Un Terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito un’isola turistica in Indonesia - ci sono almeno dieci morti : Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito Lombok, un’isola turistica in Indonesia: ci sono almeno dieci morti e 40 feriti. La scossa è stata percepita alle 6.47 ora locale (in Italia erano le 0.47). L’epicentro è stato localizzato a 130 The post Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito un’isola turistica in Indonesia, ci sono almeno dieci morti appeared first on Il Post.

Terremoto Indonesia - almeno 10 morti e 40 feriti. Scossa di magnitudo 6.4 sull’isola di Lombok : Un forte Terremoto con epicentro nell’isola di Lombok ha colpito l’Indonesia poco prima dell’una di notte di sabato, ora italiana. almeno dieci persone sono morte e altre 40 sono rimaste ferite, colpite da lastre di calcestruzzo cadute dagli edifici. “Crediamo che il numero delle persone coinvolte possa aumentare. Non abbiamo ancora dati certi”, ha spiegato un portavoce della Indonesian disaster mitigation agency, ...

Indonesia - forte Terremoto nell'isola di Lombok : almeno 10 morti e 40 feriti : JAKARTA - Sono almeno dieci le vittime e 40 i feriti in Indonesia per un terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito l'isola di Lombok. L'epicentro del terremoto...

Terremoto in Indonesia M 6.4/ Ultime notizie : dieci morti e 40 feriti - sisma a 100 km da Bali : Terremoto in Indonesia M 6.4. Ultime notizie: dieci morti e 40 feriti, sisma a 100 km da Bali. Alle 5:47 locali, le 00:47 in Italia, ha tremato la terra nel sud est asiatico(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 08:40:00 GMT)

Terremoto in Indonesia di 6.4 sull'isola di Lombok : almeno dieci morti : Torna la paura in Indonesia, spesso devastata da sismi di fortissima intensità. Sono almeno dieci le vittime e 40 i feriti in Indonesia per un Terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito...

Forte Terremoto in Indonesia - magnitudo 6.4 : i morti sono almeno 10 : sono almeno dieci le vittime e 40 i feriti in Indonesia per un terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito l'isola di Lombok. L'epicentro del terremoto è stato localizzato a 47 chilometri a nord-est del capoluogo di...

Indonesia - Terremoto magnitudo 6.4 con epicentro a Lombok : 10 morti - : La scossa si è registrata alle 5:47 ore locali con ipocentro a soli 7,5 km di profondità. Danneggiati decine di edifici. Il bilancio è ancora provvisorio

Forte scossa di Terremoto in Indonesia : almeno 10 morti e 40 feriti [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto in Indonesia di magnitudo 6.4. L’epicentro nella zona turistica di Lombok : Dieci morti e 40 feriti è il bilancio del Terremoto di magnitudo 6.4 che ha fatto tremare l’isola di Lombok, in Indonesia, non lontano da Bali. Lo ha reso noto l’istituto geologico americano Usgs. La scossa è avvenuta alle 5:47 ora locale (00:47 in Italia) con epicentro a Lelongken e ipocentro a soli 7,5 km di profondità....

Indonesia - 10 i morti per il Terremoto : 5.58 E' salito ad almeno 10 morti e 40 feriti il bilancio del forte terremoto di magnitudo 6.4 avvenuto stamattina sull'isola Indonesiana di Lombok. Lo rendono noto le autorità locali.

Scossa di Terremoto magnitudo 5.6 in Indonesia [DATI] : Una Scossa di terremoto magnitudo 5.6 è stata registrata alle 00:57 UTC nel nord della provincia Indonesiana di Papua. Il servizio geologico statunitense USGS rende noto che il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a 215 km ovest-nordovest da Abepura. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5.6 in Indonesia [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto magnitudo 6.1 in Indonesia [DATI] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.1 si è verificato al largo della costa dell’Indonesia alle 01:08:31 ora italiana (07:08:31 ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.1 in Indonesia [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto : forte scossa in Indonesia [MAPPE e DATI] : 1/5 ...