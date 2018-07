Terremoto in Indonesia di 6 4 sull' isola di Lombok | almeno dieci morti

Forte Terremoto in Indonesia - magnitudo 6.4 : i morti sono almeno 10 : sono almeno dieci le vittime e 40 i feriti in Indonesia per un terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito l'isola di Lombok. L'epicentro del terremoto è stato localizzato a 47 chilometri a nord-est del capoluogo di...

Indonesia - Terremoto magnitudo 6.4 con epicentro a Lombok : 10 morti - : La scossa si è registrata alle 5:47 ore locali con ipocentro a soli 7,5 km di profondità. Danneggiati decine di edifici. Il bilancio è ancora provvisorio

Forte scossa di Terremoto in Indonesia : almeno 10 morti e 40 feriti [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto in Indonesia di magnitudo 6.4. L’epicentro nella zona turistica di Lombok : Dieci morti e 40 feriti è il bilancio del Terremoto di magnitudo 6.4 che ha fatto tremare l’isola di Lombok, in Indonesia, non lontano da Bali. Lo ha reso noto l’istituto geologico americano Usgs. La scossa è avvenuta alle 5:47 ora locale (00:47 in Italia) con epicentro a Lelongken e ipocentro a soli 7,5 km di profondità....

Indonesia - 10 i morti per il Terremoto : 5.58 E' salito ad almeno 10 morti e 40 feriti il bilancio del forte terremoto di magnitudo 6.4 avvenuto stamattina sull'isola Indonesiana di Lombok. Lo rendono noto le autorità locali.

Scossa di Terremoto magnitudo 5.6 in Indonesia [DATI] : Una Scossa di terremoto magnitudo 5.6 è stata registrata alle 00:57 UTC nel nord della provincia Indonesiana di Papua. Il servizio geologico statunitense USGS rende noto che il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a 215 km ovest-nordovest da Abepura. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5.6 in Indonesia [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto magnitudo 6.1 in Indonesia [DATI] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.1 si è verificato al largo della costa dell’Indonesia alle 01:08:31 ora italiana (07:08:31 ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.1 in Indonesia [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto : forte scossa in Indonesia [MAPPE e DATI] : 1/5 ...