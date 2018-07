Terremoto di magnituto 6 4 in Indonesia | 10 morti

huffingtonpost

(Di domenica 29 luglio 2018) Almeno 10 persone sono morte e 40 sono rimaste ferite nell'isola di Lombok in, popolare destinazione turistica, a causa di undi magnitudo 6.4. "Crediamo che il numero delle persone coinvolte possa aumentare. Non abbiamo ancora dati certi", ha spiegato un portavoce dellan disaster mitigation agency, Sutopo Purwo Nugroho.L'epicentro del sisma si è verificato a 50km da Mataram, la città principale di Lombok ed a circa 100km dall'isola di Bali, dove però al momento non si registrano danni. "La scossa è stata molto forte, siamo usciti tutti di casa ed è saltata l'elettricità", a raccontato all'Afp un residente nella parte nord di Lombok. La zona colpita, United States Geological Survey, sarebbe lontana da quelle maggiormente frequentate dai turisti.