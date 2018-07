Terni | si sdraia in strada per fare video all’amico | morto Ultime notizie | messaggi di

Terni - 17enne si sdraia in strada per fare video e muore travolto dallo scooter dell'amico : Doveva essere solo un gioco, un modo per trascorrere una serata d'estate uguale a tante altre. Così. Roberto Albanucci, un diciassettenne. di Acquasparta, tranquillo borgo di quasi 5.000 abitanti in provincia di Terni, ha pensato che sarebbe stato divertente sdraiarsi in mezzo alla strada per filmare, con lo smartphone, l'amico coetaneo in scooter. Qualcosa però non è andato per il verso il giusto e Roberto, studente molto conosciuto in paese, è ...

Terni - si sdraia in strada per fare video : investito dall'amico/ Ultime notizie : ha ripreso la sua morte? : Terni, si sdraia in strada per fare video all’amico in scooter. Ultime notizie: 17enne colpito in testa, morto. Una tragedia quanto verificatosi ieri sera ad Acquasparta(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 19:21:00 GMT)

Terni - si sdraia sulla carreggiata per filmare amico sullo scooter : muore 17enne : È morto mentre riprendeva con il proprio cellulare un amico in sella a uno scooter. Così è finito un “gioco” tra gli adolescenti in provincia di Terni. Un diciassettenne ha perso la vita mentre l’amico, 16 anni, si trova in ospedale con ferite lievi, ma sotto choc. Secondo la ricostruzione dei carabinieri i due ragazzi si erano ritrovati intorno alle 21.30 di venerdì in compagnia di altri coetanei: il giovane si sarebbe ...

Terni - SI SDRAIA IN STRADA PER FARE VIDEO : TRAVOLTO DALL'AMICO/ Ultime notizie : "non era la prima volta" : TERNI, si SDRAIA in STRADA per FARE VIDEO all’amico in scooter. Ultime notizie: 17enne colpito in testa, morto. Una tragedia quanto verificatosi ieri sera ad Acquasparta(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 16:30:00 GMT)

Terni - Roberto muore a 17 anni travolto dallo scooter dell'amico : era sdraiato in strada per fare un video : Terni - Uno studente di 17 anni, Roberto Albanucci, è morto nella notte dopo essere stato investito dallo scooter condotto da un amico, anche lui minorenne, lungo una strada nei pressi di...

Terni - si sdraia in mezzo alla strada per fare un video/ Ultime notizie : travolto e ucciso dall’amico : Terni, si sdraia in strada per fare video all’amico in scooter. Ultime notizie: 17enne colpito in testa, morto. Una tragedia quanto verificatosi ieri sera ad Acquasparta(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 13:47:00 GMT)

Terni - 17enne muore travolto dallo scooter dell'amico : si era sdraiato in mezzo alla strada per fare un video : Terni - Uno studente di 17 anni, Roberto Albanucci, è morto nella notte dopo essere stato investito dallo scooter condotto da un amico, anche lui minorenne, lungo una strada nei pressi di...

Terni - si sdraia in strada per fare video all’amico in scooter/ Ultime notizie : 17enne colpito in testa - morto : Terni, si sdraia in strada per fare video all’amico in scooter. Ultime notizie: 17enne colpito in testa, morto. Una tragedia quanto verificatosi ieri sera ad Acquasparta(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 10:40:00 GMT)

Terni - si sdraia sull’asfalto per filmare l’amico : muore a 17 anni travolto da scooter : Per il ragazzo di 17 anni non c'è stato nulla da fare: è morto travolto dallo scooter dell'amico, mentre con il cellulare stava facendo un video per filmarne il passaggio.Continua a leggere