Terni | per disinnescare vecchio ordigno | evacuate 11mila persone

Terni - giovane si sdraia in strada per girare un filmato : la moto di un coetaneo lo uccide : La vicenda di cui vi stiamo per parlare è un altro di quegli episodi che, sicuramente, lascia sconcertati e che farà riflettere sulla pericolosità dell'utilizzo spropositato degli smartphone di cui facciamo abuso al giorno d'oggi. I fatti, accaduti in provincia di Terni, riguardano un giovane di appena diciassette anni che è morto dopo essere stato travolto dalla moto di un amico, anch'egli minorenne. Tutto questo sarebbe accaduto a causa di un ...

Terni : iniziate le operazioni di disinnesco del residuato bellico : Si è conclusa senza problemi l’evacuazione di oltre 11.331 residenti della zona nord di Terni e sono iniziate da circa un’ora le operazioni di disinnesco della bomba statunitense da 230 libre rinvenuta martedì nei pressi della stazione di Cesi. Il despolettamento dell’ordigno viene eseguito da parte del Sesto reggimento pionieri del genio dell’esercito. L’operazione dovrebbe durare un paio d’ore. ...

Terni : in corso l’evacuazione di 11.331 persone per il disinnesco di un residuato bellico : “Alle sei di questa mattina, come previsto, hanno preso il via ad opera dei volontari della Protezione Civile, le operazioni di evacuazione della zona di sicurezza presidiata dalle Forze dell’Ordine e dalla Prociv. Al momento non si registrano particolari problemi. Al termine delle operazioni di evacuazione, tutta l’area sarà interdetta per consentire le attività di disinnesco“: lo rende noto il Comune di Terni. Evacuati ...

Terni - si sdraia in strada per fare video all’amico : morto/ Ultime notizie - messaggi di cordoglio su Facebook : Terni, si sdraia in strada per fare video all’amico in scooter. Ultime notizie: 17enne colpito in testa, morto. Una tragedia quanto verificatosi venerdì notte ad Acquasparta(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 08:27:00 GMT)

Terni - 17enne si sdraia in strada per fare video e muore travolto dallo scooter dell'amico : Doveva essere solo un gioco, un modo per trascorrere una serata d'estate uguale a tante altre. Così. Roberto Albanucci, un diciassettenne. di Acquasparta, tranquillo borgo di quasi 5.000 abitanti in provincia di Terni, ha pensato che sarebbe stato divertente sdraiarsi in mezzo alla strada per filmare, con lo smartphone, l'amico coetaneo in scooter. Qualcosa però non è andato per il verso il giusto e Roberto, studente molto conosciuto in paese, è ...

Terni - si sdraia in strada per fare video : investito dall'amico/ Ultime notizie : ha ripreso la sua morte? : Terni, si sdraia in strada per fare video all’amico in scooter. Ultime notizie: 17enne colpito in testa, morto. Una tragedia quanto verificatosi ieri sera ad Acquasparta(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 19:21:00 GMT)

Terni - si sdraia sulla carreggiata per filmare amico sullo scooter : muore 17enne : È morto mentre riprendeva con il proprio cellulare un amico in sella a uno scooter. Così è finito un “gioco” tra gli adolescenti in provincia di Terni. Un diciassettenne ha perso la vita mentre l’amico, 16 anni, si trova in ospedale con ferite lievi, ma sotto choc. Secondo la ricostruzione dei carabinieri i due ragazzi si erano ritrovati intorno alle 21.30 di venerdì in compagnia di altri coetanei: il giovane si sarebbe ...

Terni - SI SDRAIA IN STRADA PER FARE VIDEO : TRAVOLTO DALL'AMICO/ Ultime notizie : "non era la prima volta" : TERNI, si SDRAIA in STRADA per FARE VIDEO all’amico in scooter. Ultime notizie: 17enne colpito in testa, morto. Una tragedia quanto verificatosi ieri sera ad Acquasparta(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 16:30:00 GMT)

Terni - Roberto muore a 17 anni travolto dallo scooter dell'amico : era sdraiato in strada per fare un video : Terni - Uno studente di 17 anni, Roberto Albanucci, è morto nella notte dopo essere stato investito dallo scooter condotto da un amico, anche lui minorenne, lungo una strada nei pressi di...

Terni - si sdraia in mezzo alla strada per fare un video/ Ultime notizie : travolto e ucciso dall’amico : Terni, si sdraia in strada per fare video all’amico in scooter. Ultime notizie: 17enne colpito in testa, morto. Una tragedia quanto verificatosi ieri sera ad Acquasparta(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 13:47:00 GMT)

Terni - 17enne muore travolto dallo scooter dell'amico : si era sdraiato in mezzo alla strada per fare un video : Terni - Uno studente di 17 anni, Roberto Albanucci, è morto nella notte dopo essere stato investito dallo scooter condotto da un amico, anche lui minorenne, lungo una strada nei pressi di...

17ENNE SI STENDE IN STRADA PER FARE VIDEO : AMICO IN SCOOTER LO TRAVOLGE/ Ultime notizie Terni : tragedia shock : Terni, si sdraia in STRADA per FARE VIDEO all’AMICO in SCOOTER. Ultime notizie: 17ENNE colpito in testa, morto. Una tragedia quanto verificatosi ieri sera ad Acquasparta(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 12:16:00 GMT)

Terni - si sdraia in strada per fare video all’amico in scooter/ Ultime notizie : 17enne colpito in testa - morto : Terni, si sdraia in strada per fare video all’amico in scooter. Ultime notizie: 17enne colpito in testa, morto. Una tragedia quanto verificatosi ieri sera ad Acquasparta(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 10:40:00 GMT)

Terni - si sdraia sull’asfalto per filmare l’amico : muore a 17 anni travolto da scooter : Per il ragazzo di 17 anni non c'è stato nulla da fare: è morto travolto dallo scooter dell'amico, mentre con il cellulare stava facendo un video per filmarne il passaggio.Continua a leggere