Terni | in corso l’evacuazione di 11 331 persone per il disinnesco di un residuato bellico

(Di domenica 29 luglio 2018) “Alle sei di questa mattina, come previsto, hanno preso il via ad opera dei volontari della Protezione Civile, le operazioni di evacuazione della zona di sicurezza presidiata dalle Forze dell’Ordine e dalla Prociv. Al momento non si registrano particolari problemi. Al termine delle operazioni di evacuazione, tutta l’area sarà interdetta per consentire le attività di“: lo rende noto il Comune di. Evacuati 11.331 residenti nel raggio di sicurezza che dal punto di ritrovamento della bomba, nei paraggi della stazione di Cesi, si estende per un chilometro e 800 metri. Un provvedimento preso dalla prefettura di, con apposita ordinanza, per consentire nella più assoluta sicurezza ildell’ordigno, operazioni condotte dal 6° reggimento genio pioneri, che presumibilmente termineranno nel tardo pomeriggio, in un orario che ...