Terni | giovane si sdraia in strada per girare un filmato | la moto di un coetaneo lo uccide

(Di domenica 29 luglio 2018) La vicenda di cui vi stiamo per parlare è un altro di quegli episodi che, sicuramente, lascia sconcertati e che farà riflettere sulla pericolosità dell'utilizzo spropositato degli smartphone di cui facciamo abuso al giorno d'oggi. I fatti, accaduti in provincia di, riguardano undi appena diciassette anni che è morto dopo essere stato travolto dalladi un amico, anch'egli minorenne. Tutto questo sarebbe accaduto a causa di un gioco estremo e pericoloso, in quanto la vittima si erata nel bel mezzo dellaperuncon lo smartphone all'amico che percorreva il tratto in scooter. Ma le cose sono andate decisamente storte, il conducente dellaha travolto ed ucciso il ragazzo, mentre lo stesso ha riportato ferite non gravi ed è stato trasportato in ospedale in stato di choc. Travolto dallo scooter dell'amico: perde la vita un ...