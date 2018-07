Tentato omicidio in via Carducci | il Riesame conferma il carcere per Polito | incastrato

Padova : Tentato omicidio del 13 giugno - Polizia arresta anche il secondo fuggitivo : Padova, 25 lug. (AdnKronos) - E’ finita questa mattina l’attività criminale del secondo fuggitivo che lo scorso 13 giugno, insieme ad un complice rintracciato e bloccato nelle ultime settimane mentre tentava di attraversare la frontiera a Ventimiglia, aveva aggredito in Via Zabarella angolo Via Alti

Roma : colpi d’arma da fuoco - arrestato titolare slot per Tentato omicidio : Roma – Intorno alle 11 di ieri gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in via Casilina 1791 per la segnalazione di lite violenta fra piu’ persone nel corso della quale erano stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco. Sul posto gli equipaggi della polizia riscontravano la presenza di 3 autovetture incidentate. A terra e’ stata rinvenuta una pistola Beretta modello 82FS calibro 9 poi risultata compendio di ...

Estorsioni e Tentato omicidio : arrestati tre condannati nel Nolano : I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un'Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal Tribunale di Nola a carico di altrettanti soggetti già ...

JESI - ANZIANA MORTA : NON È OMICIDIO-Tentato SUICIDIO?/ Ultime notizie : nessun segno di coltellate : JESI, anziano uccide la moglie e tenta il suicidio: è grave. Ultime notizie: l'allarme dato dai vicini, ma la macabra scoperta è stata fatta dal figlio della coppia(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 15:45:00 GMT)

Roma - lite per una precedenza : 35enne accoltellato alla gola. Un arresto per Tentato omicidio : Al termine di meticolose indagini, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per tentato omicidio un 63enne Romano, con numerosi precedenti, in esecuzione dell'ordinanza di custodia ...

Roma : Lite per affitto casa - un arresto per Tentato omicidio : Roma – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un 25enne italiano con l’accusa di tentato omicidio. Il ragazzo, mesi fa, aveva aderito ad un annuncio, pubblicato su internet, dove si offriva in affitto una casa in zona Cassia, incontrando il proprietario, un Romano di 45 anni gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, e versando le quote per la caparra ed i primi mesi di ...

Appello 'Vortice Deja Vu' : 'Notaro non fu il mandante del duplice Tentato omicidio' - : Arrivano conferme di condanna, ma anche importanti sconti di pena nell'udienza conclusiva, tenutasi presso l'Aula Bunker di Borgo San Nicola del maxi processo 'Vortice Deja Vu'. La sentenza è stata ...

Duplice Tentato omicidio mafioso - due brindisini assolti in Appello : BRINDISI - assolti in Appello dall'accusa legata al tentato omicidio di stampo mafioso di Marino Manca e Luca Greco, per non aver commesso il fatto: Gianluca Candita 45 anni, di Torchiarolo, e ...

Rienzi : ennesimo albero caduto a Roma è Tentato omicidio : Roma – ennesimo albero che cade a Roma, stavolta procurando il ferimento di una persona che si trovava a bordo della propria vettura in via Rodolfo Lanciani, luogo dove e’ avvenuto l’incidente. “A questo punto non possiamo esimerci dal presentare un esposto in Procura per tentato omicidio” – afferma il presidente Carlo Rienzi-. “I responsabili della manutenzione del verde pubblico nella via dove si ...

Tentato omicidio. Scontro di periti in aula : Quistello. In tribunale dove si è svolta l'udienza a carico di Rita Vigoni, 50enne accusa di Tentato omicidio nei confronti della madre Marta Agazzani

Ragazza tenta di investire l’ex fidanzato in auto : arrestata per Tentato omicidio : Una ventinovenne ligure ha cercato di investire e uccidere l'ex convivente, che si è salvato solo grazie al provvidenziale intervento dei carabinieri.Continua a leggere

Niccolò Bettarini - restano in carcere i quattro fermati con l’accusa di Tentato omicidio : restano in carcere con l’accusa di tentato omicidio i quattro fermati per l’aggressione a coltellate ai danni di Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura, avvenuta domenica scorsa all’esterno della discoteca milanese Old Fashion. Lo ha deciso il gip di Milano Stefania Pepe dopo la richiesta di convalida dei fermi e di custodia cautelare in carcere formulata dal pm Elio Ramondini, titolare delle indagini condotte dalla Squadra ...