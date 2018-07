Telegram Down oggi 29 luglio 2018 | Panico in rete Problema rientrato

Telegram Down oggi 29 luglio 2018 : Panico in rete : #TelegramDown: Telegram attualmente non funziona in tutta Italia. Da pochi minuti è impossibile inviare e ricevere messaggi su Telegram 29 luglio 2018: Cosa sta succedendo? Telegram Down Non Funziona oggi – 29 luglio 2018 Telegram non funziona soprattutto in Italia ed in altri paesi europei ma l’Italia sembra la più colpita da questo disservizio. Una […]

Telegram Down oggi 29 luglio 2018 : Panico in rete : #TelegramDown: Telegram attualmente non funziona in tutta Italia. Da pochi minuti è impossibile inviare e ricevere messaggi su Telegram 29 luglio 2018: Cosa sta succedendo? Telegram Down Non Funziona oggi – 29 luglio 2018 Telegram non funziona soprattutto in Italia ed in altri paesi europei ma l’Italia sembra la più colpita da questo disservizio. Una […]

Telegram Down 27 giugno - ancora una volta - torna a funzionare : Telegram down, di nuovo, oggi 27 giugno a partire all’incirca dalle 13 e da qualche minuto è tornato a funzionare. Un’interruzione di un paio d’ore in Europa e Medio Oriente ha bloccato gli utenti dell’app di messaggistica istantanea che fa della sicurezza e della privacy il suo punto di forza e d’orgoglio. Telegram ancora down per un paio d’ore Sono passati circa due mesi dall’ultima interruzione ...

Telegram Down in tutto il mondo - non siete i soli! : In questi mesi Telegram ha avuto saltuariamente numerosi problemi lato server che hanno impedito agli utenti di connettersi ad uno dei servizi di messaggistica istantanea più utilizzati al mondo. Ma, mentre in precedenza gli inconvenienti riguardavano esclusivamente l’Europa, pare che adesso la questione sia ancora più rilevante poichè sarebbe diffusa a livello globale stando alle ultime segnalazioni riportate su Twitter e nei vari portali ...