TAV | scontro tra Lega e 5 Stelle Salvini avvisa Conte | Occorre andare avanti

Sulla TAV è scontro Salvini-Di Maio. Chiamparino : 'Pronto a referendum' : Mentre i Cinquestelle premono per il blocco dell'opera, il Carroccio chiede di andare avanti valutando costi e benefici di un'eventuale rinuncia. Nel mezzo della contesa il premier Conte fa sapere che ...

Rai - Foa presidente e Salini Ad; TAV - scontro nel Governo; 'In Italia 4500 minori 'schiavi'' : Sono dieci milioni i piccoli schiavi nel mondo. Nel nostro Paese risultano irreperibili oltre 4.500 minori, ma il fenomeno e' in gran parte invisibile. *** Il Tg Politico dell'agenzia Dire va in ...

"La TAV non verrà più fatta". È scontro tra Conte e Salvini : Sull'Alta velocità, ormai, è scontro. A infiammare lo scontro è il premier Giuseppe Conte che, in un retroscena pubblicato dalla Stampa, si è dichiarato contario alla costruzione della Tav. "Non si farà più", ha minacciato il capo del governo allineandosi così alle pressioni del Movimento 5 Stelle da sempre vicino alle frange facinorose dei No Tav. La Lega però non è affatto d'accordo. E, mentre arrivavano nelle edicole le dichiarazioni di Conte ...

TAV - è scontro istituzionale. Il Piemonte : irrinunciabile : Sergio Chiamparino, il presidente del Piemonte, è solito risolvere le questioni spinose con quelle sue battute, a metà tra il serio e l’ironico, vedi l’uscita di due giorni fa in Consiglio regionale: «Prima di bloccare la Tav devono passare sul mio corpo». Bene, sembra aver trovato nel neo ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli un degno spa...

TAV - SCONTRO CHIAMPARINO-TONINELLI/ Video - ministro “probabile nessun treno” : replica - “è invece tutto pronto” : Tav, Toninelli contro Chiamparino: il ministro dei trasporti e delle Infrastrutture del Governo M5s-Lega ironizza sulle dichiarazioni del presidente della Regione Piemonte, ecco il Video(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:35:00 GMT)

Milano - scontro sulle nuove moschee : e il dossier arriva sul TAVolo di Salvini : La «Milano dei diritti» entra subito in rotta di collisione con il nuovo governo penta-leghista. Nei difficili giorni della crisi politico istituzionale c'era stata la «sfida» dei sindaci di oggi e di ...