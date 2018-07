Tav al palo e Di Maio tira dritto | non ci sono penali in caso di revisioni

Il segretario della Uilm Rocco Palombella : "Negli stabilimenti italiani c'è molta preoccupazione - AlTavilla fuori da Fca apre grandi incognite" : Il comando al "non italiano" Mike Manley, l'uscita del responsabile per le attività europee del gruppo Alfredo Altavilla, le incognite che si aprono per gli stabilimenti italiani. Il dopo Marchionne in Fca suscita panico e incertezza tra gli operai. Il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, contattato da Huffpost, sintetizza così il momento difficile che sta attraversando la base: "I lavoratori stanno vivendo gli eventi ...