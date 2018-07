Taormina | proposta di restauro geoambientale di Isolabella Il senatore Ortolani | “Sembra

meteoweb.eu

(Di domenica 29 luglio 2018) “Qualche anno fa rimasi abbagliato dalla bellezza ambientale didi: un monumento della natura. Mi colpì negativamente la bruttezza del muro di calcestruzzo e il disordine dei blocchi di calcestruzzo che delimitano la baia nella parte meridionale: uno scempio in tanta bellezza naturale. Proposi di mitigare lo scempio visivo citato e di effettuare un contenuto ripascimento della spiaggia, massimo 15 m, usando sedimenti simili a quelli esistenti, cioè non sabbiosi, poiché il logorio innescato dal moto ondoso aveva nelle ultime decine di anni “consumato” in parte i ciottoli (come si evince confrontando le carte e le foto degli anni 50 con quelle attuali)“. Lo comunica ildel Movimento 5 Stelle Franco, geologo ed esperto di restauri ambientali. “Rilievi subacquei preliminari consentirono di accertare che nel fondale che sarebbe stato ...