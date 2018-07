Sta arrivando il caldo | quello vero

Migranti - la nave Diciotti Sta arrivando a Trapani : molo ancora vuoto e nessuna accoglienza : molo vuoto e nessuna attività propedeutica all'accoglienza. Si presenta così il porto di Trapani stamattina dove è attesa nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo i...

Il Prime Day 2018 Sta arrivando - gli sconti per appassionati di libri : L'Amazon Prime Day 2018, i programma in prossimi 16 e 17 luglio, è anticipato quest'anno da una incredibile promozione per gli amanti dei libri. Dal 3 al 16 luglio, con Prime Letture si può ottenere un buono sconto di 7 euro da spendere sulla piattaforma di e-commerce: ecco come fare per non lasciarsi sfuggire l'offerta.Continua a leggere

Android Oreo 8.1 Per LG Q6 Sta Arrivando : Aggiornamento Android Oreo 8.1 presto disponibile per LG Q6. Presto sarà disponibile al download aggiornamento firmware Android Oreo per LG Q6: ecco le principali novità Aggiornamento Android Oreo Per LG Q6 Incredibile ma vero, sta per arrivare Android 8.1 per LG Q6. Oltre alla nuova versione di Android (l’ultima attualmente disponibile), questo aggiornamento firmware porterà con […]

Android Oreo Per Galaxy A8 2018 Sta Arrivando : Aggiornamento Android Oreo 8.0 presto disponibile per Samsung Galaxy A8 2018. Presto sarà disponibile al download aggiornamento firmware Android Oreo per Galaxy A8 2018 Aggiornamento Android Oreo Per Samsung Galaxy A8 2018 Come probabilmente hai letto nella mia recensione di Galaxy A8 2018, questo smartphone di Samsung mi è piaciuto in modo incredibile! Recensione Samsung Galaxy A8 […]

Xiaomi Mi 8 : il OnePlus killer Sta arrivando : Bella giocata! Dual GPS is meglio che one Xiaomi Mi 8 è il primo smartphone al mondo ad utilizzare un GPS a doppia frequenza che dovrebbe garantire una migliore ricezione e stabilità del segnale. Da ...

Honor 10 Sta arrivando in versione da 8 GB di RAM : Honor 10 GT è ufficiale e arriverà in Cina il 24 luglio a un prezzo non ancora annunciato: la nuova versione di Honor 10 potrà contare su 8 GB di RAM e sulla modalità notturna con intelligenza artificiale AIS. L'articolo Honor 10 sta arrivando in versione da 8 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

Uva : “Mancini Ct giusto per nuovo percorso - giovani Stanno arrivando” : “Mancini ha 4 anni di contratto ed è la persona giusta per costruire questo nuovo percorso. stanno arrivando giovani interessanti, grazie anche al lavoro fatto non solo dalla Federazione ma anche dai club che stanno tornando a investire nel settore giovanile”. Sono le parole di Michele Uva, direttore generale della Federcalcio, sul ct Roberto Mancini e sul futuro azzurro. “Quello che stiamo vivendo adesso è quello che è ...

Game of Thrones - Kit Harington e Rose Leslie : il matrimonio Sta arrivando : Ci sarà mezza Westeros alle loro nozze in un castello, ma il ricevimento sarà sicuramente meno macabro di quelli a cui sono abituati i fan de Il trono di spade. Niente principi avvelenati o pugnalati, l’unica incognita è se lo sposo indosserà o meno il kilt. All’indomani della fine delle riprese dell’ottava e ultima stagione di Got, Kit può tagliarsi barba e capelli e convolare a nozze con il look che preferisce. Il matrimonio ...

Tutor : Sta arrivando un inedito dispositivo ancora più efficiente ed implacabile : Ecco come funziona e quando sarà attivo il nuovo sistema di rilevamento automatico della velocità per le autostrade Dopo la sentenza della Corte d’Appello di Roma che ha ordinato lo spegnimento dei Tutor presenti sule autostrade di Autostrade per l’Italia S.P.A., si è finalmente trovata una soluzione per sostituire i dispositivi. Un nuovo strumento di rilevazione automatica della velocità entrerà presto in funzione e sarà molto più efficace ed ...

Sta arrivando su Honor 10 l’aggiornamento 120 : batteria alla grande - i problemi risolti : Decisamente importanti le notizie che emergono in queste ore per quanto concerne uno smartphone come il cosiddetto Honor 10, considerando il fatto che sta iniziando la distribuzione dell'aggiornamento 120. Si tratta a conti fatti della patch di maggio, ma che al contempo include diverse novità importanti per tutti coloro che intendono mettersi alle spalle qualche problemino segnalato nel corso delle ultime settimane. Proviamo, pertanto, a ...

In Italia Google Pay su alcuni dispositivi Android : Starà davvero arrivando? : Su alcuni dispositivi Android in Italia pare sia stato pizzicato Google Pay, il metodo di pagamento pensato dal colosso di Mountain View, che però presenta delle differenze sostanziali rispetto a Samsung Pay ed Apple Pay (gli altri due sistemi di pagamento che stanno prendendo piene su scala mondiale ormai da svariati mesi). L'applicazione pare sia comparsa in maniera spontanea a bordo di alcuni OnePlus 6, 5 e 5T, ma non a ridosso degli ...