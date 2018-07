Sporco negro | fermato uno degli aggressori del senegalese di 19 anni

Palermo - ferito migrante : “Sporco negro”. Razzismo : otto attacchi da giugno. Salvini : “L’allarme è un’invenzione della sinistra” : E’ accaduto a Partinico, nel palermitano, dove un 19enne senegalese richiedente asilo, che lavora come cameriere in un bar di piazza Caterina, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi che gli hanno procurato ferite al labbro e alle orecchie. Dopo bracciante ucciso a Vibo Valentia il 3 giugno, episodi si sono verificati a Roma, Vicenza, Caserta, Latina e Forlì. Ma il ministro dell’Interno minimizza: “La pazienza degli italiani ...

Partinico - picchiato e insultato in piazza perché senegalese : “Vattene via - Sporco negro” : Un giovane di 19 anni, di origine senegalese, è stato aggredito, mentre lavorava, da un gruppo di ragazzi in una piazza di Partinico, nel palermitano. "Vattene via, sporco negro", gli hanno urlato gli aggressori prima di prenderlo a calci e pugni e insultandolo. Dieng Khalifa, vittima dell'episodio, vive da due anni in Italia.Continua a leggere