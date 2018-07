Spiagge sicure | il Viminale stanzia 2 | 5 milioni di euro per 54 Comuni

Progetto Salvini per Spiagge sicure : ammesse 5 località in Campania : Due milioni e cinquecentomila euro. E' l'ammontare dello stanziamento proveniente dal Fondo unico giustizia che sarà corrisposto ai 54 comuni rivieraschi a vocazione turistica che hanno presentato ...

Spiagge sicure - Salvini : 2 milioni ai Comuni - basta con gli abusivi : Il governo ha destinato ai Comuni 2 milioni di euro per garantire la sicurezza delle Spiagge. Lo Comunica su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Finalmente Spiagge sicure e ripulite, senza venditori abusivi. A differenza del passato, ai Comuni le risorse necessarie per i controlli: 2 milioni e mezzo di euro per 54 località. Dalle parole ai fatti", scrive il ministro.

Salvini : “Spiagge sicure e pulite senza abusivi”. Oltre 2 milioni di fondi a 54 Comuni della costa : «Finalmente spiagge sicure e ripulite, senza venditori abusivi. A differenza del passato, ai Comuni le risorse necessarie per i controlli: 2 milioni e mezzo di euro per 54 località». Matteo Salvini festeggia con un tweet. Due milioni e cinquecentomila euro è infatti l’ammontare dello stanziamento proveniente dal Fondo unico giustizia che sarà corr...

Spiagge sicure : dal Viminale 2 - 5 milioni a 54 comuni costieri : Due milioni e cinquecentomila euro. E’ l’ammontare dello stanziamento proveniente dal Fondo unico giustizia che sarà corrisposto ai 54 comuni rivieraschi a vocazione turistica che hanno presentato progetti idonei per il piano ‘Spiagge sicure – Estate 2018’, illustrato lo scorso 6 luglio dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Lo ricorda il Viminale. “I progetti – spiega la nota del ministero ...

Spiagge sicure : controlli e sequestri anche nel Fasanese : FASANO - Una operazione congiunta di Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza e Polizia municipale è stata portata a compimento nell'ultimo fine settimana nel Fasanese, a seguito della circolare, ...

Spiagge sicure - mi ricordo di Mario e del suo lavoro che di sleale non aveva proprio niente : Lo ricordo bene Mario, si faceva chiamare così. Una camicia bianca larga al punto da consentirgli di trascinare una borsa piena all’inverosimile di oggetti luccicanti e di pietre colorate. Lo ricordo bene perché per oltre 20 anni in quel tratto di spiaggia della provincia di Taranto è stato un ospite fisso al pari delle conchiglie e dei pesciolini che pizzicavano in acqua le gambette delle mie bambine. Beneducato nei modi come solo gli indiani ...

Stop vandali e abusivi - da Ischia a Sorrento parte 'Spiagge sicure' : Vigili urbani in divisa tra gli ombrelloni e sulle rive del mare per dare la caccia agli ambulanti carichi di merce contraffatte, ai sedicenti massaggiatori che non sembrano conoscere le più ...

Stop vandali e abusivi - da Ischia a Sorrento parte «Spiagge sicure» : Vigili urbani in divisa tra gli ombrelloni e sulle rive del mare per dare la caccia agli ambulanti carichi di merce contraffatte, ai sedicenti massaggiatori che non sembrano conoscere le più...

Viminale - 72 comuni per Spiagge sicure : ANSA, - ROMA, 12 LUG - Sono 72 i comuni che potrebbero beneficiare del denaro del Fondo unico giustizia, destinato alla campagna Spiagge sicure - Estate 2018, presentata dal ministro dell'Interno ...

Spiagge sicure al via in Italia - ma è una falsa partenza : 'Ci vorrebbe l'esercito, non i vigili. Gli abusivi sono talmente tanti che pure se ne prendi uno, ce ne sono altri cento che restano impuniti'. Il proprietario di uno dei tanti lidi di Varcaturo è ...