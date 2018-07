Spaccio stupefacenti nei parchi Proseguono i controlli

Lotta allo Spaccio di stupefacenti - arrestato giovane albanese dedito allo Spaccio : L'Aquila - I Carabinieri della Compagnia di L’Aquila hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane albanese B. L., classe ’99, da anni domiciliato nel capoluogo aquilano. L’arresto del giovane è il frutto dell’incessante attività di controllo del territorio posta in essere dai carabinieri di L’Aquila sul capoluogo e su tutto il suo circondario, finalizzata a prevenire il più ...