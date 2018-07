Sorpreso dal temporale sul Monte Rua

Napoli - Ancelotti : “Sorpreso dalla contestazione al presidente” : “Gli striscioni di contestazione a De Laurentiis apparsi a Napoli mi sorprendono. Questa è una società che in 12 anni ha fatto passi da gigante grazie al presidente che è stato capace di costruire un club di gente capace, di giocatori bravi e giovani senza spendere follie”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, nella conferenza stampa di fine ritiro, a Dimaro. “Con De Laurentiis parliamo poco di calcio ...

Napoli - Verdi : 'Sorpreso dalla telefonata di Ancelotti. Il no di gennaio? Donadoni mi diede dello stupido' : L'arrivo di Ronaldo Infine, Verdi non può esimersi dal commentare l'arrivo di Ronaldo alla Juventus : "Lui è un fenomeno, tra i più forti al mondo. In Liga ci ho giocato contro, lo conosco. Il suo ...

Ciclismo - Marcel Kittel : ‘Sorpreso dalle critiche della Katusha’ : Il passaggio di Marcel Kittel alla Katusha Alpecin sembrava un colpo eccezionale per le qualita' del velocista tedesco e per il suo impatto mediatico in una squadra sponsorizzata da un marchio della sua stessa nazionalita'. Invece ormai ad oltre meta' della stagione Kittel ha segnato la miseria di due vittorie, due tappe della Tirreno Adriatico, e tante delusioni nelle altre corse. Anche al Tour de France [VIDEO] il campione tedesco non è ...

Sorpreso a bucare le gomme di due auto - telecamere incastrano un anziano vandalo - : Il proprietario delle auto a cui aveva appena bucato le gomme lo aveva colto con le mani nel sacco , come si suol dire, ma solo quando le indagini sono state chiuse i carabinieri del Nor " Aliquota ...

Mondiali 2018 : Cristiano Ronaldo Sorpreso dall’organizzazione in Russia : Cristiano Ronaldo, capitano del Portogallo, ha dichiarato che il livello di organizzazione dei Mondiali in Russia è stato una piacevole sorpresa per lui, soprattutto in termini di sicurezza. Ecco le sue parole: “L’organizzazione del Mondiale ha sorpreso in positivo. Credo che il torneo sia ben strutturato, molto è stato fatto in termini di sicurezza. Sono stato felice lì. Le cose non sono andate come previsto per il Portogallo, ma a livello di ...

F1 - Lauda Sorpreso dalla velocità delle due Ferrari : “ecco cosa mi spaventa in vista della gara” : Il presidente non esecutivo della Mercedes ha parlato della competitività delle due Ferrari, esprimendo preoccupazione in vista dell gara Lewis Hamilton è in pole position a Silverstone, ma Niki Lauda appare preoccupato. Il presidente non esecutivo della Mercedes non si fida delle due Ferrari, apparse velocissime nel corso delle qualifiche. Photo4 / LaPresse Una competitività che non lascia dormire sonni tranquilli a Lauda, che non ...

Karl-Anthony Towns Sorpreso dall’affetto del pubblico italiano : “più calore che a Minneapolis! NBA? Devo tutto ad Horford e Garnett” : Karl-Anthony Towns è sbarcato in Italia, come testimonial della mostra NBA Crossover: il centro dei Timberwolves sorpreso dall’affetto dei fan italiani Da qualche giorno a questa parte, Karl-Anthony Towns è sbarcato in italia. Prima per rilassarsi un po’ nell’offseason, poi come testimonial della mostra NBA Crossover a Milano, il centro dei Minnesota Timberwolves è stato ‘beccato’ dai fan italiani che lo hanno ...

Mondiali - il Ct dell’Inghilterra : “Sorpreso dalla sconfitta della Germania” : “Sono sorpreso, ma c’è da dire anche che il livello di tutte le squadre è forte. Pensavo sarebbero passati”: così il ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate, nella conferenza stampa della vigilia del match con il Belgio commenta l’eliminazione dei campioni del mondo della Germania. Il ct inglese parla poi della sfida di domani con il Belgio. Entrambe le squadre sono già qualificate per gli ottavi, in palio c’è ...

Dazi - Trump : Sorpreso dalla decisione della Harley-Davidson : Dazi, Trump: sorpreso dalla decisione della Harley-Davidson Dazi, Trump: sorpreso dalla decisione della Harley-Davidson Continua a leggere L'articolo Dazi, Trump: sorpreso dalla decisione della Harley-Davidson proviene da NewsGo.

F1 - Raikkonen Sorpreso dal circuito canadese : “l’impatto è stato scioccante - devo abituarmi in fretta” : Kimi Raikkonen ha analizzato le due sessioni di prove libere a Montreal, sottolineando di essere rimasto sorpreso dall’impatto avuto con il circuito canadese La Red Bull domina anche questo venerdì di prove, dopo quello di Monaco. A far la voce grossa questa volta non è Daniel Ricciardo, bensì Max Verstappen, che chiude davanti a tutti sia al mattino che al pomeriggio. Photo4 / LaPresse L’olandese fa segnare il miglior tempo della ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : risultati 6 giugno. Piove ancora - rischio rinvio a domani. Nadal Sorpreso da Schwartzman : 0-1. Del Potro-Cilic in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Roland Garros 2018 (mercoledì 6 giugno). Oggi si disputano i quarti di finale della parte alta dei due tabelloni, lo spettacolo è assicurato. Gli appassionati italiani hanno ancora negli occhi l’impresa di Marco Cecchinato che ha sconfitto Novak Djokovic qualificandosi alle semifinali dove incrocerà Dominik Thiem, giustiziere di Alex Zverev. Oggi conosceremo gli giocherà l’altra semifinale ...