Sollevamento pesi - Europei Giovanili 2018 : Alice Meloni è quarta tra le -69 kg Youth - Fabio Pizzolato chiude quinto nella categoria 94 kg : La settima e penultima giornata di gare degli Europei Giovanili 2018 di pesistica olimpica di Milano non ha portato medaglie all’Italia, anche se gli azzurri hanno ottenuto diversi piazzamenti ai piedi del podio. La prima gara della giornata vede sfidarsi le Under 15 della categoria +75 kg ed il titolo se lo aggiudica la rumena Luciana Condurache sia nello strappo con 77 kg che nello slancio con 93 kg, riuscendo ad allungare sulla turca ...

Sollevamento pesi - Europei Giovanili 2018 : Cristiano Ficco domina e vince tre ori tra i -85 kg Youth! : Sesta giornata di gare a Milano per gli Europei Giovanili 2018 di Sollevamento pesi con altre soddisfazioni per i colori azzurri, infatti Cristiano Ficco ha conquistato tre ori nella categoria 85 kg Youth confermando la crescita che lo aveva portato alla medaglia d’oro nello strappo ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. L’azzurro classe 2001 ha approcciato la gara in modo impeccabile, con due prove valide da 145 e 150 kg ...

Sollevamento pesi - Europei Giovanili 2018 : Cristiano Ficco domina e vince tre ori tra i -85 kg Youth! : Sesta giornata di gare a Milano per gli Europei Giovanili 2018 con altre soddisfazioni per i colori azzurri, infatti Cristiano Ficco ha conquistato tre ori nella categoria 85 kg Youth confermando la crescita che lo aveva portato alla medaglia d’oro nello strappo ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. L’azzurro classe 2001 ha approcciato la gara in modo impeccabile, con due prove valide da 145 e 150 kg sufficienti per vincere la ...

Sollevamento pesi - Europei Giovanili 2018 : triplo bronzo per Giulia Franco tra le -69 kg Under 15 : La quinta giornata di gare degli Europei Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Milano fino al 29 luglio ha regalato altre gioie all’Italia con i tre bronzi conquistati da Giulia Franco che vanno ad aggiungersi alle 13 medaglie raccolte nelle giornate precedenti dai giovanissimi sollevatori azzurri. In mattinata si sono svolte le finali femminili Under 15 delle categorie 69 e 75 kg. Tra le -69 kg l’azzurra Giulia Franco è arrivata ...

Sollevamento pesi - Europei Giovanili 2018 : Giulia Imperio porta a casa due argenti ed un bronzo tra le – 48 kg Youth : Quarta giornata di gare degli Europei Under 15 e Under 17 di Sollevamento pesi al Crowne Plaza di Milano in cui si sono disputate quattro finali: due nella categoria Under 15 maschile e due nell’Under 17 femminile. L’Italia aumenta il proprio bottino grazie a Giulia Imperio e si porta così a 13 medaglie conquistate in questa rassegna continentale. Tra le -48 kg Youth l’azzurra Giulia Imperio si è resa protagonista di una ...

Sollevamento pesi - Europei Giovanili 2018 : triplo argento di Lisa Lotti tra le -58 kg Under 15 : La terza giornata degli Europei Giovanili 2018 in corso di svolgimento al Crowne Plaza di Milano ha visto l’ottima prova di Lisa Lotti, la quale si è classificata in seconda posizione nello strappo, nello slancio e nel totale delle -58 kg Under 15 portando così a casa tre medaglie d’argento che si aggiungono alle sette medaglie raccolte nelle prime due giornate dai sollevatori italiani. L’azzurra è protagonista di una gara ...

Sollevamento pesi - Europei Giovanili 2018 : triplo argento di Lisa Lotti tra le -58 kg Under 15 : La terza giornata degli Europei Giovanili 2018 in corso di svolgimento al Crowne Plaza di Milano ha visto l’ottima prova di Lisa Lotti, la quale si è classificata in seconda posizione nello strappo, nello slancio e nel totale delle -58 kg Under 15 portando così a casa tre medaglie d’argento che si aggiungono alle sette medaglie raccolte nelle prime due giornate dai sollevatori italiani. L’azzurra è protagonista di una gara ...

Sollevamento pesi - Europei Giovanili 2018 : 7 medaglie per l’Italia nelle prime due giornate con Ruiu - Massidda e Ficarra : Le prime due giornate degli Europei Giovanili 2018 dedicate agli under 15 ed agli under 17 sono andate in archivio e la selezione italiana ha collezionato ben 7 medaglie grazie alle prestazioni di Davide Ruiu (2 ori e un bronzo), Sergio Massidda (3 bronzi) e Luca Ficarra (un argento). Nella prima giornata hanno gareggiato quattro categorie differenti; per quanto riguarda gli under 17 si è disputata la gara riservata ai -50 kg, la quale è stata ...

Sollevamento pesi - Mirco Scarantino : “Le nuove categorie mi hanno svalvolato. Devo prendere 5 kg per le Olimpiadi” : Il Sollevamento pesi sta affrontando una vera e propria rivoluzione visto che recentemente sono state cambiate le varie categorie nel tentativo di rendere questo sport meno coinvolto nei casi di doping. Uno stravolgimento vero e proprio che cambierà la vita degli atleti, costretti ad aumentare o diminuire l’attuale peso per poter continuare a gareggiare e partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In casa Italia, il ragazzo più colpito ...

Sollevamento pesi - Olimpiadi Tokyo 2020 : cosa cambia per l’Italia con le nuove categorie di peso? Rivoluzione per Mirco Scarantino : Il Sollevamento pesi ha subito una vera e propria Rivoluzione nelle ultime ore con la modifica delle varie categorie di peso che entreranno in vigore nell’immediato e che saranno dunque protagoniste alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La IWF ha introdotto dieci categorie per sesso ma soltanto sette assegneranno medaglie a cinque cerchi. Uno stravolgimento radicale che cambierà le carte in tavola e che inciderà pesantemente anche in casa ...

Sollevamento pesi - RIVOLUZIONE! Nuove categorie di peso - cambia tutto verso Tokyo 2020. Davvero il doping verrà estirpato? : Inizia una nuova era per il Sollevamento pesi. Uno sport zavorrato nell’ultimo decennio da casi di doping a catena che hanno portato alla squalifica di intere Nazionali, su tutte Russia e Cina. Il Consiglio di Amministrazione della IWF (la Federazione Mondiale) ha stabilito una completa rivoluzione delle categorie di peso, rimaste immutate negli ultimi 25 anni. Le classi passano così da otto a dieci, ma solo sette di queste saranno ...

Sollevamento pesi - Giochi del Mediterraneo 2018 : doppietta di Gaber Mohamed tra i 105 kg : doppietta dell’egiziano Gaber Mohamed nella categoria 105 kg, gara che ha chiuso il programma del Sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo 2018. Il nordafricano si è imposto nello slancio con 204kg battendo il turco Resul Elvan (203, fallito il tentativo vincente a 206) e il siriano Majd Hassan (202). Nello strappo sono invece bastati 162 kg per avere la meglio sul tunisino Aymen Bacha (162) e su Resul Elvan (160). Non c’erano ...

Sollevamento pesi - Giochi del Mediterraneo 2018 : dominio assoluto dell’iberica Valentin Perez - doppio oro tra le -75 kg : L’ultima giornata di gare del programma del Sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo 2018 si è aperta con le finali della categoria -75 kg femminile, in cui non ha partecipato nessun atleta italiana. La favorita della gara Lidia Valentin Perez, campionessa mondiale ed europea in carica, ha rispettato le aspettative del pubblico di Tarragona regalando alla selezione spagnola un doppio oro stratosferico in cui ha demolito la rivale ...

Sollevamento pesi - Giochi del Mediterraneo 2018 : tra i -94 kg Abdalla oro nello strappo - Iakovidis si impone nello slancio. Due sesti posti per Curcuruto : Con le finali della categoria -94 kg maschili si sono concluse le gare con italiani nel programma di pesistica ai Giochi del Mediterraneo 2018, Matteo Curcuruto ha provato a chiudere in bellezza questa rassegna per la nazionale tricolore ma non è riuscito a fare meglio di due sesti posti nelle gare odierne, in cui l’egiziano Ragab Abdalla ha vinto nello strappo mentre il greco Theodoros Iakovidis ha conquistato l’oro nello slancio. ...