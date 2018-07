: Indonesia: sisma, 3 morti e 12 feriti - ansa_it : Indonesia: sisma, 3 morti e 12 feriti - contribuenti : Indonesia: sisma, 3 morti e 12 feriti -

Almeno tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in seguito al terremoto di magnitudo 6.4 avvenuto stamattina sull'isolana di Lombok. Le vittime e i feriti sono per lo pià stati colpiti da lastre di cemento cadute dagli,decine dei quali sono stati danneggiati. E'durato circa 10 secondi, danneggiato anche l'ingresso al famoso Parco nazionale del vulcano Rinjani, subito chiuso per paura di frane. Non si segnalano invece al momento danni o vittime sulla vicina isola di Bali(Di domenica 29 luglio 2018)