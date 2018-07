Sisma Indonesia | 14 morti

Terremoto in Indonesia - Sisma di magnitudo 6.4 in zona turistica : almeno dieci morti : Il sisma ha colpito l'isola di Lombok, una zona turista del Paese asiatico adiacente alla più famosa Bali. Segnalati decine di crolli e ferriti e almeno dieci vittime, ma fortunatamente non è stato emesso alcun allarme tsunami.Continua a leggere

Indonesia - Sisma di magnitudo 6.4| : La scossa registrata alle 5.47 ora locale. La zona è una popolare destinazione turistica e si trova a circa 100 km a est dell’isola di Bali

Terremoto in Indonesia M 6.4/ Ultime notizie : dieci morti e 40 feriti - Sisma a 100 km da Bali : Terremoto in Indonesia M 6.4. Ultime notizie: dieci morti e 40 feriti, sisma a 100 km da Bali. Alle 5:47 locali, le 00:47 in Italia, ha tremato la terra nel sud est asiatico(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 08:40:00 GMT)

Indonesia - Sisma di magnitudo 6.4 L’epicentro a Lombok : vittime e feriti : La scossa registrata alle 5.47 ora locale. La zona è una popolare destinazione turistica e si trova a circa 100 km a est dell’isola di Bali

Indonesia : Sisma - 3 morti e 12 feriti : ANSA, - GIACARTA, 29 LUG - Almeno tre persone sono morte e altre 12 sono rimaste ferite in seguito al terremoto di magnitudo 6.4 avvenuto stamattina sull'isola Indonesiana di Lombok. Le vittime e i ...

Indonesia - Sisma di magnitudo 6.4 : bilancio 10 morti e 40 feriti : Almeno 10 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in seguito al terremoto di magnitudo 6.4 avvenuto sull'isola Indonesiana di Lombok. Lo riporta la locale Agenzia di risposta alle ...

Sisma Indonesia : 3 morti - crollo edifici : 04.37 Almeno tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in seguito al terremoto di magnitudo 6.4 avvenuto stamattina sull'isola Indonesiana di Lombok. Le vittime e i feriti sono per lo pià stati colpiti da lastre di cemento cadute dagli edifici,decine dei quali sono stati danneggiati. E'durato circa 10 secondi, danneggiato anche l'ingresso al famoso Parco nazionale del vulcano Rinjani, subito chiuso per paura di frane. Non si ...

Indonesia. Forte Sisma - allerta tzunami : 02.21 Una scossa di terremoto di magnituro 6.4 ha colpito l'isola di Lombok in Indonesia, non lontano da Bali. Lo rende noto l'Istituto geologico americano USGS. Fonti riferiscono di edifici crollati a Lombok e di allert tzunami.

Indonesia - Sisma di magnitudo 5.6 : non segnalati danni : Indonesia, sisma di magnitudo 5.6: non segnalati danni Indonesia, sisma di magnitudo 5.6: non segnalati danni Continua a leggere L'articolo Indonesia, sisma di magnitudo 5.6: non segnalati danni proviene da NewsGo.

Indonesia - Sisma magnitudo 5.6 in Papua : ANSA, - ROMA, 15 GIU - Una scossa di terremoto di magnitudo 5.6 è stata registrata alle 7:57 ora locale , le 2:57 in Italia, nel nord della provincia Indonesiana di Papua. Secondo i dati del servizio ...