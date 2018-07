Sinistra Italiana contro Petruzzelli ' Inqualificabile ricevere un nostalgico del regime

Firenze - al via la festa di Sinistra Italiana : “Persi nostri valori. Ripartire? Solo se torniamo a difendere gli ultimi” : “Le persone non vogliono nemmeno più sentire la parola Sinistra. Non la vogliono più sentire perché la associano ad aspetti negativi nei confronti della loro vita quotidiana: i tagli alla sanità, all’istruzione, ai diritti”. È una delle voci dei partecipanti alla festa Nazionale di Sinistra italiana per LeU, in corso fino a domenica 29 luglio all’Area festa d’Estate del Varlungo (Firenze). Durante la serata si sono ...

Come la destra italiana sta rubando le icone della Sinistra a suon di bufale : Si intitola "Alla mia nazione" e l'ultimo verso fa così: "Sprofonda in questo tuo bel mare, libera il mondo." SAMORA MACHEL Un'altra icona della sinistra a subire questo trattamento è Samora Machel"...

Sinistra Italiana : Bilancio di un mese di attività de " lo sportello del cittadino" : Venerdì 20 luglio, alle 18.00 inizierà con un primo incontro aperto a chi vive il quartiere dove abbiamo la sede per aprire una modalità diversa dove i vecchi metodi di far politica sono cambiati con ...

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Fratoianni a Savona : Anche quest'anno, Sinistra Italiana savonese ha organizzato la propria Festa, che si terrà presso la S.M.S. Serenella, in C.so Vittorio Veneto 73, dal 19 al 22 luglio, a partire dalle ore 19,00. Sarà ...

La staffetta azzurra un caso politico. Il centroSinistra 'Risposta italiana a Pontida'. Grenot 'Io italiana al 100 ' : Di politica però non parlo. Salvini? Non escludo nulla: se vuole incontrarmi bene ma dopo gli Europei di Berlino. Adesso devo solo allenarmi'. Libania, 35 anni, di origine cubana, ha acquisito la ...

La Sinistra Italiana dovrebbe ripartire da Zoro : Non è più tempo di cercare esperti di comunicazione di fama mondiale per esaltare il mondo moderno e globalizzato. Lo spin doctor va cercato in personalità capaci di aggregare visioni e scelte di ...

Salvini irrompe nelle 'roccaforti rosse' - ora la Sinistra Italiana rischia l'estinzione : 3 Una delle caratteristiche proprie della sinistra italiana, negli anni ti alla svolta della Bolognina, era stata la capacita' di riciclarsi e resistere al cambio della mappatura Politica del Paese. Partiti e movimenti progressisti avevano rinunciato a dire 'le cose di sinistra', ma l'ideologia era comunque sopravvissuta grazie ad alcune 'sacche rosse' che avevano persino ottenuto un discreto bacino elettorale, sostenendo di fatto ...

Cadono le fortezze rosse della Sinistra italiana. Trionfo della Lega nei ballottaggi : L’Italia sta cambiando tendenza. Il risultato del ballottaggio di domenica alle elezioni comunali conferma la vittoria della coalizione del centrodestra, trainato dal partito Lega guidato da Matteo Salvini. Un fenomeno che avviene anche nelle regioni storicamente governate dalla sinistra. In Toscana e in Emilia Romagna, zone da sempre considerate di “tendenza rossa”, gli elettori hanno deciso di cambiare preferenza. L'affluenza è stata molto ...

Sinistra Italiana : Il Ministro Salvini gioca al rilancio per distogliere attenzione da problemi veri : Gli alleati di governo, i Cinque Stelle, incassano come nulla fosse; resta da capire se per condivisione politica, voglia di potere o totale inadeguatezza al ruolo di governo. Il silenzio del ...

Dal Pci al Pd - che fine ha fatto la Sinistra italiana : La sostanziale estinzione della sinistra italiana, che ai tempi del Pci prendeva il voto di quasi un terzo degli elettori, è un fenomeno sociologico epocale che prima o poi dovrà diventare oggetto di analisi. Mi sembra che almeno quattro fattori siano stati importanti. 1. Il primo in ordine di importanza (ma forse ultimo in ordine temporale) è il tentativo di inseguire consenso elettorale spostandosi verso il centro. La conversione del Pci nel ...