Simeone | Aspetto Vrsaljko il 6 agosto

Simeone stoppa Vrsaljko e l'Inter : 'Lo aspetto in ritiro' : 'Siamo molto contenti di Sime, ha fatto un'ottima Coppa del Mondo, mostrando la sua capacità nel lato offensivo, dove è stato decisivo. Lo aspettiamo il 6 agosto e vedremo più avanti quali saranno le ...

