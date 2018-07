Siamo a un passo dal divorzio La Rai fa a pezzi il Centrodestra

Lazio - Immobile : 'Rinnovo? Siamo a un passo. Mancini? Farà rinascere l'Italia' : Non ha intenzione di fermarsi, Ciro Immobile . L'attaccante della Lazio , capocannoniere dello scorso campionato, promette il massimo impegno per la prossima stagione. Al termine dell'amichevole con la ...

Sarri-Chelsea - ci Siamo : fumata bianca ad un passo : Dopo il divorzio con il Napoli, l’allenatore Maurizio Sarri sta per trovare una nuova panchina. Negli ultimi giorni offerta importante da parte dello Zenit ma il tecnico non è stato mai convinto del progetto, aspettava il Chelsea. Ed adesso la strada per la panchina dei Blues è in discesa, accordo di massima raggiunto e l’ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Il Chelsea ha deciso di silurare Antonio Conte, il ...