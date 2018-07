Sfuma il sogno dell' Italia Under 19 Il Portogallo vince l' Europeo

Tour de France 2018 - la crisi di Chris Froome. Sfuma il sogno doppietta? Il britannico si gioca tutto sul Tourmalet : Chris Froome è andato in crisi come gli era capitato poche volte nella sua personale carriera al Tour de France, vinto per ben quattro volte negli ultimi cinque anni. Il keniano bianco era chiamato a una prestazione di spessore nella mini tappa pirenaica da 65 chilometri e invece il Col du Portet lo ha respinto: il tratto finale della salita simbolo di questa edizione della Grande Boucle si è rivoltato contro il britannico, crollato sotto gli ...

Francia-Croazia - Mondiali 2018 : Sfuma il sogno di Rocchi. La finale sarà diretta dall’argentino Pitana : sarà l’argentino Nestor Pitana a dirigere la finale dei Mondiali 2018 tra Francia e Croazia. Niente da fare per Gianluca Rocchi. Il fiorentino era uno degli arbitri che si erano meglio comportati nel corso della rassegna iridata ed era in piena corsa per l’assegnazione, per una storica seconda volta consecutiva (quarta in assoluto) per un fischietto italiano, dopo che nel 2014 era stato Nicola Rizzoli a dirigere l’epilogo del ...

Sfuma il sogno di Panama : niente punticino in Russia. Tunisia - rimonta e vittoria : 2-1 : Un match valido solo per la gloria, visto che Panama e Tunisia erano già eliminate nel girone di Inghilterra e Belgio. E alla fine ha vinto la squadra più forte, la Tunisia. Ma ci è voluta una rimonta ...

Open di Francia - Sfuma il sogno della finale per Cecchinato - vince Thiem : 3 sfuma il sogno [VIDEO] di Marco Cecchinato al torneo di Parigi. Sulla terra rossa del Roland Garros, il tennista siciliano si ferma in semifinale, superato in tre set dall'austriaco Dominic Thiem: 7-5, 7-6 e 6-1. Il secondo finalista è Rafael Nadal. Numero 1 al mondo vittorioso 6-4, 6-1 e 6-2 sull'argentino Juan Martin Del Potro, in oltre due ore di gioco. La finale tra Nadal, a caccia dell'undicesima affermazione nello Slam ...

Roland Garros - Sfuma il sogno per Fognini : PARIGI - Si ferma ai quarti di finale Fabio Fognini . Il tennista ligure non riesce a imporsi contro Cilic , testa di serie n. 3, in uno dei match più emozionanti dell'intero torneo. La parola fine ...

Giro d’Italia 2018 : Domenico Pozzovivo - la crisi al momento sbagliato. Il sogno è Sfumato sul più bello : Sono sfumati all’ultimo i sogni di gloria di Domenico Pozzovivo al Giro d’Italia 2018. Il 35enne lucano dopo aver entusiasmato i tifosi italiani per diciotto tappe è andato in crisi proprio nella frazione chiave, vedendo così vanificati gli sforzi fatti fino ad ora. Sul traguardo odierno di Bardonecchia il nativo di Policoro ha infatti accusato otto minuti e mezzo da Chris Froome, scivolando così in sesta posizione nella classifica ...

Calcio - Europei U17 2018 : Sfuma ai calci di rigore il sogno dell’Italia - l’Olanda è campione : Sono ancora i calci di rigore a spezzare il sogno degli azzurrini agli Europei Under17 di calcio. La squadra di Carmine Nunziata è stata sconfitta in finale dall’Olanda ai calci di rigore per 4-1, dopo che i tempi regolamentari erano finiti sul punteggio di 2-2. L’Italia si deve quindi accontentare di un altro secondo posto dopo quello del 2013 (sconfitti dalla Russia) e non riesce a conquistare il primo titolo europeo U17 della ...