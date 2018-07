Sfida all' Oceano da Palermo | una barca in 3D per la Mini Transat

Europeo U19 : l'Italia Sfida il Portogallo in finale : SEINÄJOKI, Finlandia, - È il grande giorno, il D-Day degli azzurrini che stasera a Seinäjoki alle 18.30 italiane, in diretta su Rai 2, si giocheranno la finale dell' Europeo Under 19 contro ...

Dalla campagna elettorale all'attesa per il voto. Lattanzi - Neri e Bellezza si Sfidano per Laterina Pergine : Dovremo gestire bene le risorse a disposizione perché diventino un volano per l'economia.' A questo punto non resta che attendere domani mattina quando si apriranno le urne, ogni elettore avrà in ...

Calcio - Europei Under19 2018 : c’è il Portogallo tra gli azzurrini e la coppa! Finale di lusso - Kean Sfida Trincao : Tingere d’azzurro il cielo finlandese. C’è la coppa in palio nel match tra Italia e Portogallo, Finale degli Europei Under19 2018 di Calcio, che andrà in scena domani, domenica 29 luglio, all’OmaSP Stadion di Seinajoki. Il teatro dei sogni vedrà i ragazzi guidati dal ct Paolo Nicolato giocarsi un’occasione d’oro per volare in orbita e rinverdire i fasti del 2003, quando gli azzurrini sollevarono al cielo il trofeo ...

Tour de France 2018 - battaglia finale contro il tempo. Geraint Thomas vede il giallo - cronometro per il podio : Sfida tra Froome - Roglic - ... : Il 33enne si trova a 32 secondi dall'olandese e a 13 dallo sloveno ma la rimonta è complicatissima perché se la dovrà vedere in uno scontro diretto con il Campione e il vicecampione del Mondo della ...

Tour de France 2018 - battaglia finale contro il tempo. Geraint Thomas vede il giallo - cronometro per il podio : Sfida tra Froome - Roglic - Dumoulin : Siamo arrivati alla resa finale, oggi si definisce la classifica finale del Tour de France: la cronometro individuale conclusiva ci consegnerà il vincitore della Grande Boucle e ci rivelerà anche i nomi dei due atleti che lo affiancheranno sul podio finale. I ciclisti sono attesi dall’ultimo sforzo, 31 chilometri contro il tempo su un percorso particolarmente impegnativo che metterà gli atleti a dura prova. Geraint Thomas ha però ipotecato ...

Prima amichevole per la nuova Vastese : all'Aragona la Sfida con la Salernitana di Colantuono : Con la Salernitana di Serie B allenata da Stefano Colantuono la Prima partita amichevole estiva per la rinnovata Vastese , da giovedì in ritiro precampionato nella sede del centro 'Il Soffio' di ...

Softball - Europei U22 2018 : l’Italia batte l’Irlanda e centra la finale. Domani la Sfida all’Olanda : Obiettivo finale centrato per l’Italia U22 di Softball, che Domani a Trnava si giocherà la finale con l’Olanda. Le azzurre si sono sbarazzate con meno problemi del previsto dell’Irlanda, sconfitta per manifesta inferiorità al quarto inning per 14-2. L’Italia ha cominciato come con la Russia: Soldi in base per ball, poi bunt di Bassi seguito dallo stesso colpo di Princic per il primo punto. Il primo inning si è chiuso già ...

Scherma - Mondiali 2018 : le sciabolatrici cedono all’ultima stoccata contro la Russia. Sfida alla Corea per il bronzo : Rossella Gregorio non concede il bis e questa volta l’ultima stoccata è fatale all’Italia. La squadra di sciabola femminile è stata sconfitta per 45-44 dalla Russia in semifinale ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi e vede sfumare la possibilità di difendere il titolo iridato conquistato nella passata stagione. Una Sfida molto simile a quella vissuta nei quarti contro l’Ungheria. Anche contro le russe le ...

Scherma - Mondiali 2018 : il Dream Team vola in semifinale. Sfida alla Francia per le medaglie : Comincia nel migliore dei modi il cammino della squadra di fioretto femminile verso la finale dei Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Le azzurre (Alice Volpi, Arianna Errigo, Camilla Mancini e Chiara Cini) hanno sconfitto nei quarti di finale il Giappone con il punteggio di 45-29. Una Sfida che non è mai stata in discussione con l’Italia che ha preso il largo subito con il 5-2 di Errigo ad Azuma e il 5-3 di Volpi a ...

Barone all'assalto della Valle de Dadès : ecco la nuova Sfida del pilota romano : Barone, come detto, è già detentore di due record mondiali di velocità, il primo sulla Transfagarasan , definita la strada più bella del mondo in Transilvania, il secondo in Cina sulla strada più ...

Juve si allena in Usa - domani Sfida il Bayern : Primo allenamento negli Stati Uniti per la Juventus, che oggi ha cominciato a lavorare alla Pingry School, nel New Jersey. Dopo una parte iniziale della seduta dedicata alla palestra, i bianconeri hanno proseguito il lavoro in campo, dedicandosi soprattutto alla circolazione del pallone in preparazione del match di domani al Lincoln Financial Field di Philadelphia contro il Bayern Monaco, esordio bianconero alla International Champions Cup ...

Tour de France 2018 : è ormai Sfida tra Froome e Thomas per la maglia gialla? Gli avversari sembrano aver smesso di crederci : Quanto (non) visto oggi nella prima tappa sui Pirenei ha deluso notevolmente i grandi appassionati che si attendevano i fuochi d’artificio al Tour de France e che invece si sono dovuti accontentare di vedere una marcatura diretta tra i big di classifica in una frazione da sbadigli se non fosse stato per la bella fuga vincente di Alaphilippe (oltre alla caduta da brividi di Philippe Gilbert e alla protesta dei contadini con tanto di lancio ...

Fifa - miglior allenatore del 2018 : Allegri Sfida Deschamps e Zidane : Deschamps, che ha orchestrato il secondo trionfo della Coppa del Mondo della Francia all'inizio di questo mese, è affiancato dagli altri allenatori che hanno ben figurato a Russia 2018, da Zlatko ...

Stasera Italia - Barbara Palombelli pronta alla Sfida con Lilli Gruber. «Siamo completamente diverse - non la invidio» : Barbara Palombelli Da una parte (su La7) Lilli Gruber con Otto e Mezzo, dall’altra (su Rete4) Barbara Palombelli con Stasera Italia. Le primedonne dell’access prime time si preparano al duello. Da settembre le due giornaliste si fronteggeranno sul terreno dell’approfondimento politico e per la signora Rutelli, in particolare, la sfida sarà duplice: dovrà infatti tenere testa alla rossa contendente e portare avanti ...