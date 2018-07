Sesso e disabilità | storie di preconcetti

vanityfair

(Di domenica 29 luglio 2018) Avere un sano appetito sessuale e unafisica non sono due cose che si escludono a vicenda, anzi. Eppure, troppe persone presumono che lo stato di diversamente abile precluda l’accesso al piacere o la capacità fisica di fare del. Pregiudizi, leggende, credenze metropolitane: «I disabili hanno gli stessi impulsi e desideri dei normodotati – ci racconta Max Ulivieri, Project Manager sullae fondatore del Comitato Lovegiver per l’assistenza sessuale in Italia, affetto da distrofia muscolare – Ho sempre lavorato come web designer e da appassionato di tecnologia e Internet, ho sempre sfruttato la Rete per promuovere i miei progetti: dapprima un sito dove parlavo di turismo accessibile, poi un blog dove ho cominciato a raccontare la mia vita, con le mie esperienze e difficoltà, anche a livello sessuale. Questo ha spronato anche altri ad aprirsi, a ...