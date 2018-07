Serie B | il Crotone chiede lo slittamento dei campionati per il caso Chievo

Serie A e Serie B nel caos; il Crotone chiede il blocco dei campionati : Il Crotone calcio ha chiesto al Coni, con una comunicazione inviata dai legali della società, gli avvocati Giancarlo Pittelli ed Elio Manica, di sospendere l’avvio dei campionati di calcio di Serie A e Serie B in attesa dell’esito del nuovo procedimento nei confronti del Chievo Verona sulla vicenda plusvalenze. Il Crotone è terzo interessato nella vicenda in quanto un’eventuale penalizzazione del Chievo consentirebbe alla ...

Chievo - Tribunale Figc : improcedibilità per il caso plusvalenze. Club resta in Serie A. Legali Crotone : “Subito nuovo processo” : Il Chievo Verona resta in Serie A, almeno per ora. Il Tribunale federale nazionale della Figc ha dichiarato infatti l’improcedibilità nei confronti della società per il caso delle plusvalenze fittizie. La procura guidata da Giuseppe Pecoraro aveva chiesto 15 punti di penalizzazione nello scorso campionato, una sanzione equivalente alla retrocessione in B, e tre anni di inibizione per il presidente Luca Campedelli. Il Tribunale presieduto da ...

Crotone - Vrenna fiducioso : “pronti per il ritorno in Serie A” : Il Crotone segue con attenzione la vicenda legata al Chievo, il club calabrese spera nel ripescaggio. La conferma arriva direttamente dal presidente Gianni Vrenna come riporta ‘Gianluca Di Marzio’: “Mercato? A dire la verità abbiamo fatto molto poco, perchè vorremmo tentare di risalire in A: c’è stata solo la cessione di Ceccherini e stiamo in stand-by accettando le decisioni. Piano Serie A? Le carte sono evidenti, ...

Serie A a rischio per il Chievo Verona - spera nel ripescaggio il Crotone : Il Mondiale di calcio sta per finire, con la finalissima Francia-Croazia di domenica 15 luglio, dunque l’attenzione di tutti si sposta sul campionato di Serie A, al via a fine agosto ma gia' al centro dell'attenzione per molti motivi, dal calciomercato a varie questioni finanziarie e societarie ancora in divenire [VIDEO]. Le squadre stanno gia' partendo per i ritiri, le tournée e le preparazioni estive, ma gli strascichi del campionato 2017/2018 ...

