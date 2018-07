Serena Grandi massacra gli omofobi e parla dell’omosessualità di suo figlio

ilgossip

(Di domenica 29 luglio 2018) Ieri prima di salire sul palco del Rimini Summer Pride,ha rilasciato un’intervista a Corriere Romagna ed hato dia. , “Il mio è un messaggio semplice e chiaro: dirò “No all’a”. Ce n’è davvero bisogno, soprattutto dopo quel che ho appena visto. Un terribile lenzuolo di Forza Nuova con scritto “a oggi, pedofilia domani”. Sono arrabbiatissima. Queste cose mi fanno venire il vomito, mi fanno vergognare della popolazione umana.Questi sono ignoranti.” L’attrice de La Grande Bellezza ha anchetodel. «Miomi ha resa felice, ha riempito di gioia la mia vita che è sempre stata circondata dagli omosessuali, soprattutto i costumisti: non ho avuto amici che non fossero gay. Ammetto che ritrovarmene uno in casa è stato inizialmente uno shock ma di questo sono tanto felice: ha una marcia in più. Se ho ...