Serena Grandi e l' omosessualità del figlio Edoardo Ercole Omofobi ignoranti | me li

Serena Grandi massacra gli omofobi e parla dell’omosessualità di suo figlio : Ieri prima di salire sul palco del Rimini Summer Pride, Serena Grandi ha rilasciato un’intervista a Corriere Romagna ed ha parla to di omofobi a. , “Il mio è un messaggio semplice e chiaro: dirò “No all’ omofobi a”. Ce n’è davvero bisogno, soprattutto dopo quel che ho appena visto. Un terribile lenzuolo di Forza Nuova con scritto “ omofobi a oggi, pedofilia domani”. Sono arrabbiatissima. Queste cose mi fanno venire il vomito, mi fanno ...

Eleonora Giorgi a Serena Grandi : euro Perché non dimagrisce un po euro euro ? : guerra a suon di commenti al vetriolo tra Eleonora Giorgi e Serena Grandi . Celebre per i suoi Grandi exploit, la Giorgi si scaglia senza peli sulla lingua verso Serena Grandi . Tutto è avvenuto su ...

Eleonora Giorgi a Serena Grandi : "Perché non dimagrisce un po'"? : guerra a suon di commenti al vetriolo tra Eleonora Giorgi e Serena Grandi . Celebre per i suoi Grandi exploit, la Giorgi si scaglia senza peli sulla lingua verso Serena Grandi . Tutto è avvenuto su ...

Eleonora Giorgi critica Serena Grandi per il suo peso. Edoardo Ercole : "Orrendo - tristezza infinita" (foto) : Ancora una volta Serena Grandi se la deve vedere con le critiche sul suo aspetto fisico da parte di una sua collega del mondo cinematografico: Eleonora Giorgi. Il tutto parte da uno scatto pubblicato dal costumista Giovanni Ciacci direttamente dal Chi Summer Tour (l'evento estivo del settimanale curato da Alfonso Signorini), in cui danza insieme alla Grandi che mette in mostra le sue doti da ballerina e giocando con colui che fino a pochi ...