Senegalese 19enne picchiato a Partinico | fermato uno deli aggressori

Partinico - aggredito 19enne Senegalese : 17.10 "Vattene via sporco negro". Così sarebbe stato apostrofato un ragazzo senegalese di 19 anni aggredito e offeso da un gruppo di ragazzi a Partinico (Pa), mentre lavorava servendo ai tavoli in un bar. Il giovane, da due anni ospite di una comunità, ha sporto denuncia. Sarebbe stato insultato e poi preso a pugni e calci,con ferite guaribili in 7 giorni. "Non ho reagito perché gli educatori della comunità mi hanno insegnato che non si ...