“Se sei in vacanza | sui social dillo al rientro” | la campagna della Polizia contro i

“Sei come il vino”. ‘Invecchiando’ migliora : ecco Nicole Mazzocato di Uomini e Donne : Nicole Mazzocato a Fabio Colloricchio sono usciti insieme da Uomini e Donne e rappresentano una delle coppie che ancora dura nonostante tutti i problemi passati. Grande occhi verdi e capelli scuri, l’ex corteggiatrice ha conquistato oltre un milione di follower con i suoi post su Instagram e oggi è una seguitissima fashion blogger. Classe 1990, Nicole Mazzocato è nata a Belluno, ma vive a Treviso. Fa la modella, l’attrice e ...

Magnini e l’ennesima dedica d’amore a Giorgia Palmas : “Sei la perfezione” : Filippo Magnini è pazzo d’amore per Giorgia Palmas, l’ex nuotatore dedica alla sua fidanzata una nuova dolcissima storia Instagram Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono così pazzi l’uno dell’altra da non resistere a rendere i loro sentimenti pubblici sui social. I due piccioncini pubblicano post romantici e storie con dediche speciali. Dopo le presentazioni in famiglia (Giorgia ha fatto conoscere a Filippo la figlia ...

Ginecologa a paziente : “Sei grassa - non ti visito”. E lei chiama i carabinieri : E' accaduto a Chieti: "Mi sono seduta di fronte alla dottoressa e le ho detto che ero lì per una visita. Era presente anche un’assistente. La dottoressa ha subito reagito in modo stizzito: sei troppo grassa, non vedi che pancia hai? Come faccio io a visitarti? Non riuscirei a vedere l’utero".Continua a leggere

Usa - Trump a Rohani : “Fate attenzione” | Iran : “Sei incapace e stupido” : Usa, Trump a Rohani: “Fate attenzione” | Iran: “Sei incapace e stupido” Usa, Trump a Rohani: “Fate attenzione” | Iran: “Sei incapace e stupido” Continua a leggere L'articolo Usa, Trump a Rohani: “Fate attenzione” | Iran: “Sei incapace e stupido” proviene da NewsGo.

Pallavolo arcobaleno - la RoMan Volley contro i pregiudizi nello sport : “Se sei forte - sei forte. Non importa se etero o gay” : “Non ci vogliamo auto-ghettizzare anzi vogliamo venire fuori e far capire che in campo non c’è differenza, se sei forte sei forte, sia che tu sia gay o eterosessuale”. Così dice Giovanni Vidili presidente della RoMan Volley prima società di Pallavolo gay di Roma che con 4 squadre amatoriali e 2 agonistiche, in terza e prima divisione, coinvolge 120 atleti prevalentemente gay ma aperta a tutti. “Fino a due anni fa avevamo anche la serie D ma era ...

Bambino di 10 anni ferito dopo agguato ‘ndrangheta/ Ultime notizie - governatore Calabria : “Sei nostro figlio" : Bimbo di 10 anni ferito dopo agguato ‘ndrangheta. Ultime notizie: raggiunto da un colpo all’addome mentre era in compagnia dell'obiettivo dei killer(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 10:12:00 GMT)

Mentana presenta il suo progetto per i giovani giornalisti e insulta un cronista : “Sei un coglione - non verrai mai assunto” : Un nuovo progetto editoriale “per i giovani“, interamente digitale, per “andare oltre il giornalismo tradizionale”. Dopo l’annuncio su Facebook, Enrico Mentana ha presentato a Milano il progetto del suo giornale online, che nasce con la promessa di assumere “solo under 33 e over 33 solo se sono dei Cristiano Ronaldo”. E poi: “Mai come oggi serve prima di tutto giornalismo di qualità, e sono ...

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI SI SONO LASCIATI?/ Stefanie : “Sei il mio uomo ideale” (Temptation Island) : Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI si SONO LASCIATI? L'ambiguità di lui con le altre ha fatto soffrire Ida che adesso sembra essere intenzionata a lasciarlo (Temptation Island 2018) (Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 22:13:00 GMT)

Wimbledon – Kerber - vittoria e lacrime : “Serena sei un’ispirazione! Vincerai presto un altro Slam - ne sono sicura” : Angelique Kerber in lacrime dopo la finale vinta a Wimbledon: la tennista tedesca omaggia Serena Williams ed esterna tutta la sua gioia per il successo nello Slam britannico Nel torneo WTA di Wimbledon più strano degli ultimi anni, con tutte le big fuori già nei primi turni, anche la finale non poteva essere ‘sorprendente’. La favorita della vigilia, Serena Williams, è stata sconfitta nettamente da Angelique Kerber con un ...

“Sei morta - noi lo facciamo per te”. Giulia : per gli amici non poteva andarsene così. Aveva 20 anni : Vent’anni. Giulia Romano Aveva ancora tutta la vita davanti ma a maggio scorso se l’è portata via un brutto male. Forse si era resa conto che stava arrivando quel momento e ha chiesto ai genitori di spargere le sue ceneri nel mare del Salento. Tra i sogni di Giulia, uno comune alla maggior parte dei ragazzi della sua età: laurearsi. Voleva finire il suo percorso di studi, Giulia, per entrare poi nel mondo del lavoro, quello dei grandi. Ma ...

La sensuale Silvia Slitti ed il matrimonio con Pazzini : “Sei la mia certezza” [GALLERY] : 1/6 ...

Torino - Cairo litiga con un tifoso : “Sei un coglione!” : Urbano Cairo criticato dai tifosi sui social, il presidente del Torino ha risposto a tono ad un supporters molto critico nei suoi confronti “sei entrato dal retro o hai scroccato il pass? Metti salatini in tasca che li porti domani a Bormio per far pranzare i ragazzi”. Questo il commento di un tifoso del Torino a corredo di una foto sull’account Instagram del presidente granata Urbano Cairo. L’immagine ritraeva il patron ad un ...

“Sei morta in modo ingiusto”. Lisa - vita spezzata così a 16 anni : nessuno si dà pace : Tragico incidente stradale ieri sera alle 21.30 in viale della Resistenza a Savignano, in provincia di Cesena, a duecento metri a mare dall’ingresso del Seven Sporting Club. La vittima è Lisa Lazzaretti, 16 anni. Proveniente da via Euclide, vicino a via Gaggio dove abitava con i genitori e la sorella più piccola, Lisa Lazzaretti, era insieme alle sue amiche stava attraversando la strada a piedi da ovest verso est, quando è stata travolta ...

“Sei il figlio di Bettarini - ti ammazziamo" : Niccolò Bettarini è stato aggredito e accoltellato fuori da una discoteca milanese sabato notte per futili motivi. Il ragazzo non era rimasto coinvolto in nessuna rissa, hanno chiarito gli investigatori dei carabinieri che ieri hanno fermato quattro persone per l’accoltellamento che poteva costare la vita al figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini.Niccolò è stato raggiunto da una decina di coltellate: soccorso e ricoverato in gravi ...