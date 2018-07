SCUOLA Alternanza | un inganno che fa male agli studenti e bene a qualcun altro

SCUOLA/ Via l'alternanza SCUOLA-lavoro - così i sindacati azzoppano i giovani : Continua lo smantellamento della "Buona SCUOLA" per mezzo dei sindacati che stavolta tolgono di mezzo l'alternanza SCUOLA-lavoro. Commento di ROBERTO PELLEGATTA (Disal)(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Via la chiamata diretta dei prof, i sindacati mettono in riga Bussetti, di R. PellegattaSCUOLA/ Presidi: senza provvedimento straordinario, avvio d'anno a rischio, int. a E. Delfino

Lettera di una docente : “L’alternanza SCUOLA-lavoro? A me piace” : L’alternanza scuola-lavoro è uno dei temi di maggior dibattito tra i docenti e il personale tutto del comparto scuola. I giorni torridi di luglio e agosto passati sotto l’ombrellone danno anche la possibilità di riflettere e valutare su cosa si possa migliorare e dove si debba intervenire in ambito scolastico. Il Ministro dell’Istruzione Bussetti ha […] L'articolo Lettera di una docente: “L’alternanza ...

Sacbo : da Confindustria Bergamo bollino qualità su alternanza SCUOLA-lavoro (2) : (AdnKronos) - Alla prima esperienza, che ha coinvolto 90 allievi nel 2017, ne sono seguite altre periodiche che ad oggi hanno portato il totale degli studenti partecipanti a 275. Tutti gli allievi aderenti al progetto sono stati seguiti da un tutor e hanno ricevuto una formazione propedeutica orient

Sacbo : da Confindustria Bergamo bollino qualità su alternanza SCUOLA-lavoro : Milano, 19 lug. (AdnKronos) - Un riconoscimento per la qualità dei programmi di alternanza scuola-lavoro. E' quello che Confindustria Bergamo ha assegnato a Sacbo. Si tratta del 'bollino per l'alternanza di qualità', istituito da Confindustria per premiare le imprese che si distinguono per la capaci

Come ha funzionato finora questa alternanza SCUOLA-lavoro che tanti vogliono cambiare : Per mezzo milione di studenti l'esame di maturità è finito e si aprono le porte del futuro. Altrettanti studenti stanno però per fare il salto dal secondo anno della scuola superiore al terzo, il ...

Piccoli geni crescono tra scienza e finanza. Al Cecioni i progetti dell'alternanza SCUOLA lavoro : Grandi protagonisti della mattinata di venerdì 29 giugno i ragazzi delle classi IV Liceo Scientifico e Liceo Scienze applicate dell'Istituto Cecioni che,

"Youth Mobility" - un nuovo bando della Fondazione per l'alternanza SCUOLA lavoro all'estero : ... far maturare negli studenti non solo competenze e conoscenze indispensabili per la loro crescita ma anche la flessibilità e la capacità di confrontarsi con realtà diverse, necessarie in un mondo ...

SALUZZO/ "La mia esperienza sull'alternanza SCUOLA-lavoro al fianco delle farmaciste" : "Durante il periodo estivo, una volta che le lezioni sono terminate, gli studenti delle classi terze e quarte del liceo "Bodoni" di SALUZZO, in provincia di Cuneo, svolgono, per un periodo variabile ...

Lucia Azzolina su alternanza SCUOLA-lavoro : L’ On.Lucia Azzolina ha tenuto ieri il suo primo discorso in aula in qualità di membro della VII Commissione istruzione presso la Camera dei Deputati. L’intervento di fine seduta ha avuto come oggetto l’alternanza scuola/lavoro, anche alla luce del grave incidente di Prato che ha visto coinvolto uno studente di 17 anni. Ricordiamo come il […] L'articolo Lucia Azzolina su alternanza scuola-lavoro proviene da Scuolainforma.

Prato - studente perde falange durante alternanza SCUOLA-lavoro/ Ministro Bussetti : "Grave quanto accaduto" : Prato, studente perde falange durante alternanza scuola-lavoro: Montemurlo, il 17enne era in una officina. Ministro Marco Bussetti: "Grave quanto accaduto"(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 19:38:00 GMT)

Prato - studente in alternanza SCUOLA-lavoro si amputa la falange dell'anulare : Questi gravi episodi testimoniano una mancanza di formazione e una scarsa cultura della prevenzione che caratterizzano non solo i percorsi di Asl, ma più in generale l'intero mondo del lavoro. La ...

Alternanza SCUOLA-lavoro - diciassettenne in officina si amputa la falange di un dito : Uno studente di 17 anni, impegnato in un progetto di Alternanza scuola lavoro, ieri mattina si trovava in un'officina meccanica in via Prato a Montemurlo , Prato, , dove è rimasto coinvolto in un ...

Studente di 17 anni perde la falange di un dito durante l'alternanza SCUOLA lavoro : Uno Studente di 17 anni, impegnato in un progetto di alternanza scuola lavoro, si è ferito alla mano sinistra mentre stava lavorando a un macchinario che gli ha amputato la falange dell'anulare. L’incidente - ...

Prato : studente di 17 anni perde il dito di una mano durante l’alternanza SCUOLA lavoro : Il giovane stava lavorando in un'officina meccanica di Montemurlo: la punta di un trapano gli ha reciso una falange, che i medici del pronto soccorso non sono poi stati in grado di riattaccare.Continua a leggere