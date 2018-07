Scout dispersi sul monte Morrone | trovati e salvati grazie al Gps

abruzzo24ore.tv

(Di domenica 29 luglio 2018) L'Aquila - Sono stati tratti in salvo gliin difficoltà sul, al confine tra le province di Pescara e L'Aquila. Il gruppo, di Luco dei Marsi (L'Aquila), era composto da 12di età compresa tra i 16 e i 55 anni (di cui 6 minorenni). Erano partiti da Badia di Sulmona (L'Aquila) per percorrere la prima parte del sentiero dello Spirito, sulle tracce dell'eremita Pietro Da, poi divenuto papa Celestino V: si tratta di un percorso di trekking di 73 km che parte dalla Badia di Sulmona, supera il, per arrivare fino a Serramonacesca (Pescara). L'escursione sarebbe dovuta durare una decina di ore: prima tappa di un percorso che generalmente viene svolto in almeno quattro tappe, per un totale di 73 chilometri. Superata la cima del, una volta nel versante pescarese, però, sarebbero iniziati i primi ...