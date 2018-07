Scompare per due giorni | 13enne trovata senza vita nei boschi | «È stata violentata»

Scompare nel nulla per giorni : Lucy - 13 anni - trovata senza vita in una campagna. Arrestato 24enne : È stata trovata senza vita in una campagna Lucy McHugh, 17enne di Southampton, nel Regno Unito, scomparsa due giorni prima che se ne perdessero le tracce. A lanciare l'allarme era stata la mamma non vedendola rincasare. Arrestato un 24enne: avrebbe prima violentata e poi ucciso la vittima.Continua a leggere

Scompare mentre gioca sul fiume Po a Bergantino - ore d’ansia per un minorenne : Il minorenne stava giocando con altri tre amici nella golena del fiume Po a Bergantino (Rovigo) quando, per motivi ancora da chiarire, i ragazzi si sono trovati in difficoltà nell’acqua. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti. Uno dei giovani è stato salvato, l’altro purtroppo è scomparso.Continua a leggere

Base jumper di 25 anni si lancia e Scompare : trovato morto nella notte : TRENTO - Un giovane Base jumper di 25 anni è morto precipitando dal monte Brento in Trentino , luogo di decine di altri incidenti negli ultimi anni. È avvenuto ieri sera verso le 20.30, ma del suo ...

Scuole all'estero - docenti e personale all'angolo : le indennità di sede stanno Scomparendo : Il loro apporto è preziosissimo, perché vale la pena ricordare che la lingua italiana figura tra le prime 20 più parlate al mondo e al quarto posto tra le più richieste. Davanti a questa ennesima ...

Scompare in gita - 300 persone alla ricerca di Iushra : la Procura apre un'inchiesta : Stanno battendo da ormai 48 ore l'Altopiano di Cariadeghe i soccorritori impegnati nelle ricerche di Gazi Zannatul Iushra, la ragazzina autistica di 11 anni scomparsa giovedì mattina....

Scompare in gita - 130 persone alla ricerca di Iushra : Stanno battendo l'Altopiano di Cariadeghe i soccorritori impegnati nelle ricerche di Gazi Zannatul Iushra, la ragazzina autistica di 11 anni scomparsa giovedì mattina. Più di...

Esce in mare e Scompare - ritrovata solo la barca : l'appello disperato della figlia sui social : VENEZIA - l'appello sui social della figlia Giada è disperato: 'La barca è stata trovata, senza mio papà a bordo! Ieri mattina lui è andato via con la sua barca, un ' Coronet 21 ', ma lasciando ...

Turista in gita a Siena Scompare : paura per una donna : Turista giapponese scomparsa in Piazza del Campo, ritrovata dalla polizia a Fiumicino . Finisce bene la disavventura per una donna di 58 anni che aveva raggiunta l'Italia da qualche giorno per ...

Esce da lavoro e Scompare : ore d'ansia per il 19enne Matteo Barbieri : Matteo Barbieri è scomparso. Il giovane 19enne residente ad Anguillara Sabazia (Roma) ha staccato da lavoro la notte fra mercoledì e giovedì. Ha telefonato alla fidanzata come era solito fare e...

Bassano del Grappa - bimbo di 3 anni Scompare mentre è con la mamma : “L’ho perso di vista” : Ore di apprensione a Bassano del Grappa dove è scomparso un bambino di 3 anni mentre si trovava con la mamma. Non si esclude nessuna ipotesi, neppure l'allontanamento volontario. La paura delle forze dell'ordine, impegnate nelle ricerche, è che il piccolo possa essere caduto in un canale artificiale che si trova nella zona dove è sparito.Continua a leggere

“Non può essere vero”. Scompare nel nulla per 35 lunghissimi anni : Una sparizione che pareva ormai destinata a rimanere irrisolta per sempre, dopo che le indagini svolte subito dopo l’allarme non avevano portato nessuna novità in merito. Di anni, d’altronde, ne erano passati tantissimi dal quel luglio 1983 in cui William Howard Hughes Jr, ufficiale dell’aeronautica militare americana, era scomparso dopo aver partecipato ad una delicatissima missione top secret riguardante aerei spia di ...

Bimba di due anni Scompare da casa - per 36 ore il suo cane Pit Bull l’ha protetta e poi ha guidato i soccorsi : Charlee Campbell era con la nonna quando è scomparsa nel nulla. La piccola di due anni si è allontanata dalla casa a Lebanon Junction, vicino a Louisville, in Kentucky. Per un giorno e mezzo i suoi genitori e la nonna hanno temuto il peggio. Hanno sporto denuncia alla polizia e hanno fatto scattare le ricerche, ma della piccola non c’erano tracce...

Brescia - donna Scompare : il marito fermato per omicidio : Un marocchino 50enne è stato fermato a Brescia dopo la scomparsa della moglie, anche lei marocchina, di 29 anni. La donna è scomparsa domenica e lui è stato ripreso mentre trascinava un grosso sacco ...

Brescia - donna Scompare : il marito fermato per omicidio : Un marocchino 50enne è stato fermato a Brescia dopo la scomparsa della moglie, anche lei marocchina, di 29 anni. La donna è scomparsa domenica e lui è stato ripreso mentre...