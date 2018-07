Sci di fondo in lutto | è morta a 38 anni la norvegese Vibeke Skofterud

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2018/ Geraint Thomas conserva la maglia gialla : Roglic Scivola in fondo! 20^ tappa : La CLASSIFICA del TOUR de FRANCE 2018 dopo la diciannovesimo tappa che ha visto Roglic trionfare, con tanto di polemiche da parte di Dumoulin. Thomas maglia gialla.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 17:21:00 GMT)

Northrop Grumman Scivola in fondo al mercato di New York : Aggressivo ribasso per Northrop Grumman , che passa di mano in perdita del 5,57%. La tendenza ad una settimana di Northrop Grumman è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento ...

Giuseppe Di Matteo Sciolto nell'acido - risarcimento 2 - 2 milioni/ Ultime notizie : soldi da Fondo Vittime Mafia : Mafia, Giuseppe Di Matteo bambino sciolto nell’acido: Tribunale di Palermo ha stabilito un risarcimento di 2,2 milioni di euro alla famiglia della vittima.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 21:56:00 GMT)

Piazza Affari Scivola in fondo alle borse europee : Piazza Affari apre la giornata in forte calo mentre le principali borse europee restano ancorate ai valori della vigilia. A impensierire gli operatori italiani, lo scontro di Governo sulla questione ...

Il Fondo Monetario Internazionale taglia la creScita italiana : “Pil all’1 - 2% - pesa l’incertezza politica” : Il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita dell'Italia e segnala un rallentamento dell'Economia. Il Pil italiano crescerà all'1,2% quest'anno contro l'1,5% stimato in aprile e andrà a crescere intorno all'1% il prossimo anno. Un rallentamento è segnalato anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio che sottolinea come "l'economia italiana continua a essere contrassegnata da un elevato grado di sotto-utilizzo del lavoro, che, ...

Perrigo Scivola in fondo al mercato di New York : Aggressivo avvitamento per Perrigo , che tratta in perdita del 2,36% sui valori precedenti. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dello S&P-500 , ad evidenza del ...

SOL Scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : A picco SOL , che presenta un pessimo -2,15%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto ...

Sci di fondo – La Nazionale azzurra in ritiro a Presazzo : La Nazionale A e l’Under 23 di fondo alle direttive del DT Marco Selle La Nazionale A di sci di fondo composta da Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler, Federico Pellegrino, Giandomenico Salvadori, Elisa Brocard, Greta Laurent, Ilaria Debertolis, Caterina Ganz, Maicol Rastelli, Mirco Bertolina, Lucia Scardoni, Anna Comarella e Sara Pellegrini e la Nazionale under 23 stanno per concludere a Predazzo in Val di Fiemme (TN) un ritrovo ...

Sci di fondo - piccole modifiche al programma dei fondisti : azzurri a Predazzo fino a domani : Cambia solo parzialmente il programma dei fondisti, impegnati a Predazzo fino al 6 luglio La bomba d’acqua caduta sulla Val di Fassa nel pomeriggio di martedì 3 luglio ha modificato soltanto parzialmente il programma di lavoro odierno della squadra A di sci di fondo, che ha ultimato i test atletici presso il CeRism di Rovereto per cominciare a Predazzo una fase di carico. Il gruppo composto da Francesco Defabiani, Dietmar Noeckler, ...

Banca MPS Scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Ribasso scomposto per l' istituto di Rocca Salimbeni , che esibisce una perdita secca del 2,11% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Monte Paschi è più fiacca rispetto all'andamento ...

Under Armour Scivola in fondo al mercato di New York : Aggressivo ribasso per Under Armour , che passa di mano in perdita del 3,48%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dello S&P-500 . Ciò significa ...

Sci di fondo - test fisiologici al CeRism di Rovereto : otto gli azzurri convocati dal dt Marco Selle : otto convocati dal direttore tecnico Marco Selle per i test fisiologici al CeRism di Rovereto, poi il gruppo si allarga per il raduno di Predazzo Si svolgeranno fra lunedì 2 e martedì 3 luglio al CeRism di Rovereto (Tn) una serie di test fisiologici che coinvolgeranno Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler, Federico Pellegrino, Giandomenico Salvadori, Elisa Brocard, Greta Laurent, Ilaria Debertolis e Caterina Ganz. A questi si ...

Costa d’Avorio - un nuovo fondo per finanziare Scienza - tecnologia e innovazione : È stato creato in Costa d’Avorio il fondo per la scienza, la tecnologia e l’innovazione (FONSI) finalizzato all’erogazione di finanziamenti per la ricerca scientifica. Lo ha annunciato mercoledì a Yamoussoukro il ministro ivoriano della Comunicazione e portavoce del governo, Bruno Nabagné Koné. Questo fondo, frutto di un partenariato scientifico fra la Costa d’Avorio e la Svizzera, rientra nell’attuazione del ...

