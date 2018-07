Sci d’erba – Coppa del Mondo - splendido trionfo per Edoardo Frau nel gigante di Montecampione : Il detentore della sfera di cristallo e leader della classifica generale ha ancora una volta piegato la concorrenza, vincendo il gigante di Montecampione Ancora una grande vittoria per Edoardo Frau in Coppa del Mondo nel gigante che ha aperto la due giorni sulla pista di Montecampione (Bs). Il detentore della sfera di cristallo e leader della classifica generale ha ancora una volta piegato la concorrenza con il tempo di 50”76 davanti al ...

Azerbaigian : agenzia di rating S&P prevede creScita sostenibile nel medio termine : La crescita dell'economia dell'Azerbaigian dovrebbe essere sostenuta anche da una costante ripresa dei consumi e da un cauto aumento della fiducia delle imprese, si legge nel rapporto ripreso dall'...

5 personaggi tv di Benedict Cumberbatch che forse non conoSci : Dal 9 luglio su Sky Atlantic, Patrick Melrose è una miniserie britannica dai toni dark con Benedict Cumberbatch in un ruolo spigoloso e ossessivo, quello dell’eponimo protagonista. Tra tossicodipendenza e conflitti paterni irrisolti, il personaggio scelto dall’attore inglese lanciato dalla serie cult di Steven Moffat e Mark Gatiss Sherlock è tutt’altro che affascinante o gradevole. Cumberbatch, ormai con una carriera consolidata anche a ...

I conti di Wimbledon : ricavi e premi in creScita per il torneo sull’erba londinese : L’estate di Londra passa obbligatoriamente dall’All England Lawn Tennis and Croquet Club, ovverosia Wimbledon: tutti i numeri. L'articolo I conti di Wimbledon: ricavi e premi in crescita per il torneo sull’erba londinese è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

ATP Queen’s – Esordio ok per Novak Djokovic : sull’erba londinese Nole laScia a Millman solo 3 game : Novak Djokovic bagna il suo Esordio al Queen’s con una vittoria: il tennista serbo supera agilmente l’australiano Millman Basta poco più di un’ora a Novak Djokovic per trovare la prima vittoria della sua stagione su erba. Il tennista serbo, impegnato nell’Esordio al Queen’s, ha battuto l’australiano Millman in 2 set. Djokovic, attualmente scivolato fuori dai migliori 20 al mondo (22° ATP) si è imposto con il punteggio di 2-6 / 1-6. Negli ottavi ...

Sci d’erba - Edoardo Frau non si ferma più : l’azzurro conquista anche il supergigante a Rettenbach : Edoardo Frau ha vinto il supergigante di Rettenbach, calando il bis dopo il successo nel gigante Due gare e due vittorie per Edoardo Frau nella Coppa del mondo di sci d’erba. Il detentore della sfera di cristallo, salito sul gradino più alto del podio nel gigante di sabato sulla pista di sabato, si è ripetuto nel supergigante del mattino con il tempo di 33″37 davanti allo Hueppi e al ceco Bartak, staccati di 24 e 27 centesimi, Quinto ...

Aquarius - Fico : “Su immigrazione non ci sono buoni e cattivi. Ong? Non facciamo di tutta l’erba un faScio” : “Le Ong sono organizzazioni che fanno solidarietà fino a prova contraria. Fanno un grande lavoro, poi se c’è qualche situazione particolare, qualche caso…ma è ancora tutto da vedere, al momento non vedo alcunché, però si condanna quella situazione specifica. Non si fa di tutta l’erba un fascio”. Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in visita a Napoli si schiera dalla parte delle Ong. E poi aggiunge, “non dobbiamo ...

Al via la stagione delloi Sci d'erba : Parte la stagione dello sci d'erba e l'Italia sarà protagonista con quattro tappe di coppa del mondo. Sono sei gli appuntamenti , per sedici gare, della coppa del mondo che parte il prossimo week end a Rettenbach, in Austria , 16-17 giugno, con gigante e slalom. Poi sarà la volta di Predklasteri, in Repubblica Ceca il 30 giugno e 1 luglio con un altro gigante e ...

Al via stagione Sci d'erba - sei tappe cdm : ANSA, - ROMA, 11 GIU - Parte la stagione dello sci d'erba e l'Italia sarà protagonista con quattro tappe di coppa del mondo. Sono sei gli appuntamenti , per sedici gare, della coppa del mondo che parte il prossimo week end a Rettenbach, in Austria , 16-17 giugno, con gigante e slalom. Poi sarà la volta di Predklasteri, in Repubblica Ceca il 30 giugno e 1 luglio con un altro gigante e ...

Sci d’erba - Ambra Gasperi conquista il podio nel gigante femminile di Bommeli : Gare Fis di Bommeli, Ambra Gasperi protagonista sul podio nel gigante femminile Nel fine settimana si sono svolte altre due competizioni valevoli per il circuito Fis sulla pista svizzera di Bommeli. Nel supergigante femminile la vittoria è andata all’austriaca Kristin Hetfleisch con il tempo di 27″15 davanti alla ceca Karolina Rasovska, staccata di 56 centesimi, terza la slovacca Nikola Fricova a 85 centesimi, quarte a pari merito ...

Sci d’erba - Ambra Gasperi chiude al terzo posto il gigante Fis femminile di Bommeli : gigante Fis femminile a Bommeli, Gasperi è terza. Anziutti quinto fra gli uomini Ancora una vittoria per Kristin Hetfleisch nel gigante Fis femminile di Bommeli che ha aperto la tre giorni sulla pista svizzera. L’austriaca ha preceduto con il tempo di 50″56 la ceca Sarka Abrahamova, in ritardo di oltre 2″, terza posizione per la giovane azzurra Ambra Gasperi a più di 3″. Fuori dal podio la ceca Dominika Dudikova e la ...

Sci d’erba - undici gli italiani impegnati nel terzo appuntamento del circuito FIS a Bommeli : terzo appuntamento con il circuito Fis a Bommeli: undici italiani impegnati in tre gare Il prossimo fine settimana celebra il terzo appuntamento Fis della stagione di sci d’erba. Dopo gli appuntamenti di Piestany e Norkoepping, è il turno di Bommeli, in Svizzera, dove si corrono venerdì 8 giugno una supercombinata, sabato 9 giugno un gigante e domenica 10 giugno un supergigante. Per l’Italia saranno al via in campo maschile ...

Lombardia : Fontana incontra ambaSciatore dell'Azerbaigian : Milano, 5 giu. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato oggi l'ambasciatore dell'Azerbaigian in Italia, Mammad Ahmadzada. Lo rende noto Palazzo Lombardia in una nota, spiegando che l'appuntamento, cui ha preso parte anche il sottosegretario con delega ai Ra

Lombardia : Fontana incontra ambaSciatore dell’Azerbaigian : Milano, 5 giu. (AdnKronos) – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato oggi l’ambasciatore dell’Azerbaigian in Italia, Mammad Ahmadzada. Lo rende noto Palazzo Lombardia in una nota, spiegando che l’appuntamento, cui ha preso parte anche il sottosegretario con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, è stato utile per iniziare un primo confronto soprattutto per quanto attiene alle ...