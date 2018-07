Scambio Bonucci-Caldara - (sembra) fatta! Si complica la trattativa per Higuain - l’ingaggio è un problema per il Milan : Intrecci di mercato fitti tra Juventus e Milan, che però non trovano la chiave di volta per la trattativa riguardante Gonzalo Higuain Lo Scambio tra Leonardo Bonucci del Milan e Mattia Caldara della Juventus sembra fatto, senza nessun conguaglio economico tra le due società italiane. Nella trattativa l’inserimento di Higuain, però al contrario, pare stia creando qualche problema. Il club bianconero vorrebbe far rientrare nello ...

Juve-Milan : vicino lo Scambio Bonucci-Caldara. Higuain tratta la buonuscita : In questa fase non sono consentite lunghe e meditate riflessioni. Milan e Juventus cercheranno quindi di stringere i tempi per concludere a breve la maxi-operazione con il coinvolgimento di Bonucci, ...

Scambio Bonucci-Caldara novità clamorose : l’affare si sblocca! E Higuain… : Importanti novità dall’asse Juventus-Milan: importantissime aggiornamenti sullo Scambio Bonucci-Caldara Ore di mercato caldissime: da giorni si parla infatti dello Scambio tra Bonucci-Caldara. Il difensore rossonero potrebbe tornare alla Juventus, tra lo stupore dei tifosi bianconeri, e nelle ultime ore la trattativa sembra aver preso una nuova svolta interessante. Gli ultimi aggiornamenti infatti parlano di uno Scambio alla pari ...

Scambio Bonucci-Caldara - Fabio Paratici incontra a Milano i procuratori dei due difensori : È entrata nel concreto la trattativa per lo Scambio Bonucci - Caldara . Oggi, venerdì 27 luglio, i due procuratori dei rispettivi difensori, Alessandro Lucci per il capitano rossonero e Beppe Riso per ...

Italia - a tutto Mancini : la Nazionale - lo Scambio Bonucci-Caldara e Cristiano Ronaldo : L’Italia inizia un nuovo progetto con Roberto Mancini in panchina, si avvicina anche l’inizio del campionato, ecco le dichiarazioni del Ct a La Gazzetta dello Sport: “la Nazionale resta un punto di arrivo per qualunque allenatore. Così come lo è indossare la maglia azzurra per i giocatori. Abbiamo iniziato un percorso: speriamo di riportare l’Italia tra le protagoniste del calcio interNazionale. L’amichevole con la ...

Milan - Leonardo ufficiale : è il nuovo direttore tecnico. Subito al lavoro per tentare lo Scambio Higuain-Bonucci : Il Milan di Elliott comincia ufficialmente la sua ricostruzione con la nomina di Leonardo come nuovo direttore dell’area tecnico-sportiva. Il brasiliano, che arriva nei quadri rossoneri dopo un passato da giocatore e allenatore, avrà il compito di guidare la società sul mercato, a cominciare da questa finestra, come spiegato dal presidente Paolo Scaroni. E partirà dal sogno Gonzalo Higuain, diventato concreto per il probabile addio di Leonardo ...

Asse Milan-Juventus - proseguono i contatti per lo Scambio Bonucci-Caldara. E sulla questione Higuain… : Le due società si sono sentite anche nella giornata di oggi, non trovando però un punto di incontro sulla valutazione dei due difensori I contatti tra Milan e Juventus restano frenetici, le due società lavorano allo scambio che dovrebbe portare Caldara in rossonero e Leonardo Bonucci a vestire nuovamente la maglia bianconera. Higuain – LaPresse Si lavora sulle valutazioni dei due calciatori, con entrambi i club convinti che il ...