E' finita l'odissea dei 40 migranti bloccati a bordo della nave commerciale '', bloccata da due settimane al largo del porto di Zarzis. Laha dato l'okdei 40 profughi. Tra loro ci sono anche due donne in gravidanza. Francia, Malta e Italia si erano rifiutate di dare accoglienza. "Accetteremo i 40 migranti per ragioni umanitarie" ha affermato in Parlamento il premier tunisino Youssef Chaled. Non ancora chiaro il porto d'attracco.(Di domenica 29 luglio 2018)